Día de los Patrimonios 2026: Cómo visitar La Moneda y conocer la historia de la Casa de Moneda

El Día de los Patrimonios 2026 tendrá entre sus actividades la apertura del Palacio de La Moneda, donde el público podrá conocer parte de la historia de la Casa de Moneda de Chile.

La actividad se realizará el sábado 30 y domingo 31 de mayo, en el corazón de Santiago, y permitirá revisar el legado de una de las instituciones más antiguas del país.

La Casa de Moneda de Chile cuenta con más de 280 años de historia y fue la institución que dio nombre al actual palacio de Gobierno.

¿Qué se podrá visitar en La Moneda?

La instancia busca acercar al público a la historia detrás de las monedas, billetes y documentos que han formado parte de la vida cotidiana del país.

Según la información de la actividad, la Casa de Moneda ha sido clave en el desarrollo histórico y económico de Chile desde 1743, con un rol asociado a la fabricación de monedas, billetes y documentos oficiales.

La visita forma parte de la programación de los Días del Patrimonio y está orientada a público general.

Fechas, horario e inscripción

La actividad se desarrollará el 30 y 31 de mayo de 2026, entre las 09:30 y las 16:30 horas, en horario continuado durante ambas jornadas.

El punto de encuentro será en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con Teatinos, en Santiago.