ICE arresta en Miami a la hermana de la jefa del conglomerado militar cubano GAESA

(CNN) – El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó en Miami a Adys Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva desde 2022 del Grupo Administración Empresarial (GAESA), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su presencia en territorio estadounidense “representa una amenaza para Estados Unidos y socava los intereses de la política exterior” del país.

El arresto ocurrió un día después de que el Departamento de Justicia presentara una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aeronaves de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses.

Presión creciente sobre Cuba

John Condon, funcionario de ICE, afirmó que GAESA “controla hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos” y que permitir la permanencia de Lastres Morera en EE.UU. enviaría “una señal equivocada” sobre el acceso de redes vinculadas al régimen cubano a las instituciones financieras del país. El secretario de Estado Marco Rubio, quien determinó su condición de “removible”, señaló que la detenida “administraba activos inmobiliarios en Florida mientras colaboraba con el régimen comunista de La Habana”.

Lastres Morera ingresó a EE.UU. como residente permanente legal el 13 de enero de 2023. El Departamento del Tesoro sancionó a GAESA en 2020 por presuntamente utilizarse para evadir sanciones contra Cuba. ICE indicó que permanecerá bajo custodia mientras avanzan los procedimientos migratorios.