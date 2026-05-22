Mañalich cuestiona indicación migratoria del Gobierno y advierte que podría aumentar el gasto en salud

El exministro de Salud Jaime Mañalich reiteró sus críticas a la indicación sobre migración y acceso a información en centros de salud, advirtiendo que una medida de ese tipo podría tener efectos negativos tanto en el gasto del sistema como en el control sanitario.

En conversación con Radio 13C, la exautoridad planteó que, aunque la solicitud de antecedentes no apunte directamente a datos clínicos, podría generar temor entre personas migrantes en situación irregular y alejarlas de consultorios y centros de atención primaria.

“El efecto de eso va a ser que las personas no van a ir al consultorio, no van a atenderse, se van a atender tarde, no se van a poner las vacunas, que es la experiencia internacional”, afirmó Mañalich.

La advertencia de Mañalich por el gasto en salud

El exministro sostuvo que la experiencia comparada muestra que alejar a personas migrantes informales de los centros de salud no reduce los costos del sistema, sino que puede aumentarlos.

“Toda la experiencia mundial muestra que eso tiene dos efectos adversos muy importantes. El primero, que es muy esencial para el Ministerio de Hacienda, es que los costos para el sistema de salud del país que hace esa práctica, que aleja a los migrantes ilegales e informales de los centros de salud, se traduce en muchísimo más gasto”, señaló.

En esa línea, Mañalich apuntó al argumento fiscal que podría estar detrás de una medida de este tipo y sostuvo que el efecto sería contrario al objetivo de ahorrar recursos públicos.

“No se ahorra el gasto. Entonces, si tenemos un Ministerio de Hacienda que está preocupado del ahorro, uno dice: sabe, aquí hay un problema, porque esta medida incrementa el gasto, no lo disminuye”, agregó.

El riesgo por enfermedades infecciosas

Mañalich también advirtió que el impacto sanitario podría ser más grave en el caso de enfermedades infecciosas, debido a que una menor asistencia a los centros de salud puede retrasar diagnósticos, vacunación y medidas de control.

El exsecretario de Estado ejemplificó con el sarampión y mencionó la situación de Tacna, en Perú, donde —según indicó— existe un brote de la enfermedad.

“La contagiosidad del sarampión, una persona con sarampión, contagia a 12. Es la enfermedad más contagiosa que existe”, afirmó.

Luego planteó un escenario de riesgo para Chile si una persona con síntomas decide no consultar por temor a acudir a un centro asistencial.

“Esa persona que tiene sarampión, que no asiste porque tiene temor al consultorio de Arica, y que se traslada en bus a Santiago, significa que la enfermedad llegó a Chile”, sostuvo.