Pep Guardiola dejará el Manchester City tras 10 años: “Nada es eterno”

Pep Guardiola dejará la banca del Manchester City al final de la temporada, luego de una década marcada por títulos, dominio en Inglaterra y la primera Champions League en la historia del club.

El equipo inglés confirmó la salida del entrenador español, quien asumió en 2016 y conquistó 20 trofeos, entre ellos seis Premier League y una Champions League.

Guardiola tendrá su último partido como técnico del City este domingo ante Aston Villa. Tras su salida del banco, asumirá un rol de embajador dentro del City Football Group, según informó la institución.

La despedida de Guardiola del Manchester City

En un comunicado difundido por el club, Guardiola expresó su gratitud por el ciclo vivido en Manchester y reconoció que la decisión responde a una convicción personal.

“¡Vaya época que hemos vivido juntos!”, señaló el técnico.

“No me preguntéis los motivos por los que me voy. No hay motivo, pero, en lo más profundo de mí, sé que es mi momento”, añadió.

El entrenador también dejó una frase de despedida para los hinchas del club.

“Nada es eterno; si lo fuera, yo seguiría aquí. Eternos serán el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”, afirmó.

Un ciclo histórico en Inglaterra

La etapa de Guardiola en el Manchester City comenzó en 2016, tras sus pasos por Barcelona y Bayern Múnich.

Durante sus 10 años en el club, el técnico español consolidó al City como una de las potencias dominantes del fútbol inglés y europeo, con un estilo de juego que también influyó en la Premier League.

Su mayor hito internacional llegó con la obtención de la Champions League, título que el club buscaba desde hacía años y que terminó por coronar uno de los ciclos más exitosos de su historia.

¿Quién podría reemplazarlo?

Tras la confirmación de su salida, el nombre de Enzo Maresca aparece como uno de los principales candidatos para asumir en el Etihad Stadium.

El exentrenador del Chelsea ya conoce la interna del club, debido a que formó parte del cuerpo técnico de Guardiola en el Manchester City.

Por ahora, la institución no ha oficializado al reemplazante del español, aunque la salida de Guardiola abre una nueva etapa para uno de los proyectos deportivos más exitosos del fútbol europeo reciente.