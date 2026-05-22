Los creadores de South Park revelan que la respuesta de la Casa Blanca los motivó a seguir burlándose de Trump

Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, revelaron que su campaña sostenida de burlas hacia Donald Trump no estaba planeada desde el inicio. Hablando en un evento de los Emmy en Los Ángeles el martes 19 de mayo, Parker explicó que la intención original era dedicar solo un episodio al presidente, pero que la reacción oficial de la Casa Blanca los llevó a convertirlo en algo recurrente.

“Íbamos a hacer solo ese primer programa con lo de Trump”, dijo Parker. “Nos ensañamos con él tan fuerte, y la cosa se convirtió en: ‘¿Quién es el abusador ahora?'”. Según el creador, la dinámica derivó en una broma interna: no ceder ante las críticas y continuar semana tras semana.

Una disputa que escaló

En julio pasado, según reporta NME, la Casa Blanca emitió un comunicado respondiendo a las burlas del programa, afirmando que South Park “no ha sido relevante durante más de 20 años”. Lejos de frenar al equipo, esa declaración funcionó como combustible. “Incluso cuando todos dicen: ‘Bien, chicos, sigan adelante’, nosotros decimos: ‘No, vamos a seguir, seguir, seguir’. Esa se convirtió en la broma”, añadió Parker.

Las últimas temporadas del programa, emitido en Paramount+ en el Reino Unido, retrataron a Trump en una relación con Satanás, con el vicepresidente J.D. Vance y en otras situaciones satíricas. Fuera del programa, Toby Morton, exescritor de South Park, también atrajo atención al adquirir dominios web asociados a Trump para construir un sitio de sátira política.