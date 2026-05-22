Lionsgate confirma que la secuela del biopic ‘Michael’ está en desarrollo y podría no ser cronológica

La secuela del biopic ‘Michael’, sobre la vida de Michael Jackson, toma forma. Adam Fogelson, presidente de Cine de Lionsgate, confirmó que el proyecto está en desarrollo activo y que las negociaciones con todas las partes involucradas avanzan de forma positiva. “Estamos muy emocionados por el progreso que estamos haciendo con respecto a una segunda película de Michael”, declaró el ejecutivo a Variety.

La primera entrega, con Jaafar Jackson en el rol protagónico, cubrió la vida del artista desde su infancia hasta el peak de su fama a fines de los años 80. La película recaudó $715 millones en todo el mundo y cerró con el título “Su historia continúa”, anticipando una continuación. Un acuerdo legal impidió que la producción retratara los casos judiciales de etapas posteriores de su vida.

Una historia que puede ir “hacia adelante y hacia atrás”

Según reportó NME, Fogelson adelantó que la secuela no necesariamente seguirá una línea de tiempo estricta. “Podemos ir hacia adelante y hacia atrás al contar esta historia”, señaló, añadiendo que gran parte del catálogo musical de Jackson y varios eventos de su vida no fueron abordados en la primera película, lo que deja amplio material disponible. “Estamos muy seguros de que tenemos una película increíblemente entretenida que atraerá una vez más a una audiencia global“, afirmó.

En paralelo, la hija del artista, Paris Jackson, ganó una batalla legal para que se devolvieran $625.000 al patrimonio de su padre.