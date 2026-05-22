Expresidente del TC repele “turbazo” en San Miguel: Un asaltante murió y hay siete detenidos

El expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, fue víctima de un violento “turbazo” durante la noche del jueves en su domicilio ubicado en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, cerca de ocho sujetos armados ingresaron a la vivienda alrededor de las 21:30 horas, cuando en el inmueble se encontraban Aróstica, su esposa y uno de sus hijos.

En medio del asalto, el abogado utilizó un arma de fuego debidamente inscrita para repeler el ataque. Producto del intercambio de disparos, uno de los asaltantes murió en el lugar.

Iván Aróstica y su hijo resultaron heridos

Tanto el expresidente del TC como su hijo resultaron lesionados durante el ataque. Aróstica recibió un impacto balístico en uno de sus brazos, mientras que su hijo sufrió una herida en la zona lumbar.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente la cantidad de disparos efectuados durante el asalto ni la dinámica exacta del enfrentamiento al interior del domicilio.

El caso quedó bajo investigación para determinar cómo ingresaron los antisociales a la vivienda, qué participación tuvo cada uno y si todos portaban armas al momento del ataque.

Siete detenidos tras el asalto

Tras el procedimiento, se confirmó la detención de siete personas presuntamente vinculadas al ataque, algunas de ellas lesionadas en medio del intercambio de disparos.

Además, una mujer llegó hasta el lugar e intentó retirar desde una ambulancia a uno de los delincuentes heridos antes de que recibiera atención médica.

Personal del SAMU impidió la acción y la mujer escapó del sector. Posteriormente, inspectores municipales la siguieron y la vieron subir a un vehículo donde se encontraban otros involucrados en el asalto, lo que derivó en su retención.

Según los antecedentes preliminares, la mujer sería madre de uno de los detenidos y posteriormente fue liberada.

El Ministerio Público deberá instruir las diligencias para esclarecer la participación de los detenidos, el origen de las armas utilizadas y la secuencia completa del violento robo ocurrido en San Miguel.