Subsidio Eléctrico: Hasta cuándo se puede regularizar la cuenta de luz para recibir el descuento

Entre el 26 de mayo y el 5 de junio estarán abiertas las postulaciones al Subsidio Eléctrico, beneficio estatal que entrega descuentos en las cuentas de luz a hogares vulnerables.

El aporte se aplicará durante el segundo semestre de 2026 y exige cumplir con requisitos socioeconómicos, además de mantener regularizada la situación de pago con la empresa o cooperativa eléctrica correspondiente.

Uno de los puntos clave es que el hogar no debe registrar órdenes de corte de suministro. Por eso, la cuenta debe estar al día o contar con un convenio de pago vigente.

¿Hasta cuándo se puede regularizar la cuenta de luz?

Las personas que postulen al Subsidio Eléctrico deberán tener su cuenta de luz al día o haber formalizado un convenio de pago con la empresa eléctrica a más tardar el 22 de junio de 2026.

Esta condición aplica tanto para propietarios como para arrendatarios, ya que el beneficio se asocia al cliente residencial que utiliza la vivienda y no necesariamente al dueño del inmueble.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?

La solicitud debe ser ingresada por un integrante del hogar mayor de 18 años. Además, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares

del Ser cliente residencial, ya sea propietario o arrendatario de la vivienda.

Estar al día en el pago de las cuentas de electricidad o contar con un convenio de pago vigente al 22 de junio de 2026.

En el caso de hogares donde viva una persona electrodependiente, el tramo del Registro Social de Hogares no será considerado. Para acceder, la persona debe estar inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026.

¿Cuáles son los montos del Subsidio Eléctrico?

El descuento semestral dependerá de la cantidad de integrantes del hogar inscritos en el Registro Social de Hogares.

Hogares de un integrante: $17.346.

$17.346. Hogares de dos a tres integrantes: $22.548.

$22.548. Hogares de cuatro o más integrantes: $32.224.

El monto total se entrega dividido en seis cuotas mensuales o tres cuotas bimensuales, según el ciclo de facturación de cada empresa eléctrica.

El descuento comenzará a reflejarse en la boleta de luz a partir de septiembre, bajo el concepto “Subsidio Eléctrico Ley N°21.667”.

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico?

Para postular, se debe ingresar al sitio oficial www.subsidioelectrico.cl y seleccionar la opción “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”, con ClaveÚnica.

El sistema solicitará completar un formulario con región, comuna, empresa o cooperativa eléctrica, número de cliente con dígito verificador, correo electrónico y número de teléfono.

Quienes no tengan acceso a internet podrán realizar la solicitud a través de los canales presenciales o telefónicos de ChileAtiende.

Los resultados de la postulación serán publicados durante agosto de 2026.