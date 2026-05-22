“Eran ellos o mi gente”: Iván Aróstica relata turbazo en San Miguel y defiende uso de arma para repeler asalto

“No es para sentirse orgulloso”.

Con esa frase, el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, relató el violento “turbazo” que sufrió en su vivienda de San Miguel, donde repelió a disparos a un grupo de delincuentes armados.

El ataque terminó con un asaltante fallecido, otros involucrados heridos y varios detenidos. Aróstica también resultó lesionado, al igual que uno de sus hijos.

En conversación con medios en el exterior de su domicilio, el abogado defendió su reacción, aunque aseguró que lamenta el desenlace fatal.

“Lo lamento, lo lamento, pero eran ellos o mi gente, mi gente, y ahí yo no tengo ninguna duda”, señaló.

El relato de Iván Aróstica tras el turbazo

Aróstica sostuvo que los delincuentes habrían disparado desde distintos puntos durante el ataque.

“Calculo yo, personal, que hay tres armas de parte de ellos, por ejemplo, así fuego de tres direcciones”, afirmó.

El expresidente del TC agregó que inicialmente estimó que eran seis sujetos, aunque luego señaló que podrían haber sido siete. “Venían a buscar alguna cosa, no sé”, indicó.

Consultado por el uso de armas durante el asalto, Aróstica relató que uno de los delincuentes le habría robado otro revólver y que él logró quitárselo en medio del forcejeo.

“Yo me defendí con un arma. Lo que pasa es que me robaron otro revólver y yo se lo logré quitar al delincuente. Se lo logré aquí en el suelo quitarlo”, dijo.

También sostuvo que, según le habrían indicado detectives, parte de las balas encontradas correspondían a disparos efectuados contra él.

#CNNChileRadio | Iván Aróstica, expresidente del Tribunal Constitucional, entrega declaraciones luego de haber repelido un “turbazo”: “Nunca he tenido miedo, pero sí voy a tener cuidad (…) voy a pedir la protección. No corresponde tener miedo cuando uno está defendiendo lo… pic.twitter.com/uHiFEZZzap — CNN Chile (@CNNChile) May 22, 2026

“Protegiendo mi casa y mi familia”

Aróstica contó que recibió un disparo en el brazo y que también sufrió una herida cortante.

“Bien, con un tiro que me llegó en el brazo, cuchillazo, imagínense. O sea, de esa manera, pero entero, como corresponde estar en estas situaciones, protegiendo mi casa y mi familia”, afirmó.

En esa línea, agradeció la posibilidad de contar con un arma inscrita para defenderse durante el asalto.

“Le agradezco yo a los legisladores de ese momento que me hayan permitido tener por lo menos un arma, porque usé una, un arma para defenderme, sino las víctimas seríamos otros. Tengo nietos, tengo nietos chicos acá”, señaló.

Consultado por si tiene miedo tras el ataque, Aróstica descartó esa idea, aunque reconoció que tomará medidas de resguardo.

“Miedo nunca, nunca he tenido miedo, pero sí voy a tener cuidado, voy a tomar las medidas que correspondan, voy a pedir la protección”, expresó.

“No es para sentirse orgulloso”

El expresidente del Tribunal Constitucional también se refirió a la muerte de uno de los asaltantes durante el intercambio de disparos.

“Estoy muy apenado por esa situación, no es para sentirse orgulloso”, dijo.

Aróstica insistió en que lamenta el desenlace, aunque sostuvo que actuó en defensa de su familia.

“No se trata de andar a ser tan ansioso en ese sentido. Lo lamento, lo lamento, pero eran ellos o mi gente”, afirmó.

Además, planteó que, a su juicio, el caso corresponde a una situación de legítima defensa.

“Yo sé que ya esto es legítima defensa privilegiada, frente a la justicia me parece que está claro, pero uno tiene que responder ante poderes superiores también”, sostuvo.

Estado de su hijo y medidas de protección

Aróstica también se refirió al estado de salud de su hijo, quien resultó herido durante el asalto. Según dijo, fue visitado por familiares y se encuentra bajo atención médica.

“Ya estamos tranquilos en el sentido que no le afectó la columna vertebral”, señaló.

El abogado indicó que el Ministerio Público le ofrecerá medidas de protección, ante la posibilidad de eventuales represalias.

“Me ofrecieron la protección, va a llegar el Ministerio Público, la persona responsable de eso, en cierto momento más, así que me van a ofrecer la protección que corresponda para estar preparado”, afirmó.

De acuerdo con los antecedentes entregados en el compacto televisivo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se comunicó con Aróstica tras el ataque.

La esposa del expresidente del TC también entregó detalles del momento y aseguró que los sujetos ingresaron armados al domicilio. “Le estaban apuntando a mi marido en la cabeza cuando lo vi yo”, relató.

El caso quedó bajo investigación para esclarecer la dinámica completa del ataque, la participación de los detenidos y el uso de armas durante el asalto.