Cobre mantiene su rally y se acerca a US$ 6,4 la libra hacia el cierre de la semana

El cobre protagonizó esta semana uno de sus movimientos más destacados del año. El metal rojo alcanzó los US$ 6,39 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, consolidándose en medio de restricciones de oferta y una fuerte demanda global por metales estratégicos.

El martes, el precio retrocedió hacia los US$ 6,1 la libra, presionado por una venta masiva en acciones y la creciente incertidumbre en Medio Oriente, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que Teherán se está quedando sin tiempo para llegar a un acuerdo con Washington.

La fuerte valorización del metal ocurre en un contexto marcado por expectativas de mayor demanda asociada a electrificación, inteligencia artificial, centros de datos y transición energética.

Los precios también recibieron apoyo de un repunte en las acciones de tecnología relacionadas con la inteligencia artificial, lo que fortaleció las expectativas de demanda vinculadas al desarrollo de infraestructura de datos.

Con esto, el metal rojo se encamina a cerrar la semana manteniendo su rally con el que cotiza en US$ 6,38 hacia el mediodía del viernes.