Sernac fiscalizará a ópticas y exigirá identificar a quienes realizan exámenes visuales

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización nacional a ópticas, con foco en la protección de la salud visual y los derechos de las personas consumidoras.

El procedimiento buscará verificar que los establecimientos cumplan tanto con la Ley del Consumidor como con las normativas sanitarias vigentes, especialmente en aquellos recintos que ofrecen evaluaciones o exámenes visuales.

Entre los puntos principales, el organismo exigirá la identificación completa de las personas que realizan este tipo de prestaciones, incluyendo nombre, profesión y RUT.

¿Qué revisará el Sernac en las ópticas?

La fiscalización se realizará en terreno y estará centrada en cuatro aspectos principales.

El primero será el uso del examen visual como “gancho” comercial. En ese caso, el Sernac revisará si los locales ofrecen servicios de consulta o evaluación oftalmológica, además de exigir la identificación de quien realiza el examen.

El organismo también fiscalizará la transparencia de precios, para comprobar que los valores de lentes, marcos y servicios estén visibles, claros para el público e incluyan impuestos.

Otro punto será la información sobre garantía legal. Las ópticas deberán comunicar de manera clara y visible el plazo de seis meses para cambio, reparación o devolución del dinero cuando existan productos defectuosos.

Además, se verificará que cada local exhiba un cartel visible con el nombre y domicilio del jefe o encargado, tal como exige la normativa vigente.

Cruce de datos con la Superintendencia de Salud

El Sernac informó que cruzará los datos de las personas que realizan exámenes de la vista con la Superintendencia de Salud.

El objetivo es confirmar que quienes efectúan estas evaluaciones sean médicos o tecnólogos médicos con mención en oftalmología, para evitar el ejercicio ilegal y resguardar la seguridad de los consumidores.

La acción fiscalizadora tendrá carácter nacional e incluirá a grandes cadenas de ópticas ubicadas en centros comerciales, ópticas locales y regionales de tamaño mediano, además de centros ópticos independientes catalogados como pequeñas empresas.