El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó el segundo caso de variante Ómicron en Chile. Se trata de una persona considerada contacto estrecho del ciudadano diagnosticado como el primer contagio en el país.

En conversación con CNN Chile, la epidemióloga y académica de la Usach, Vivienne Bachelet, señaló que “en general todavía poca información respecto a la respuesta clínica frente a Ómicron, pero lo que se sabe hasta el momento es que en general está produciendo cuadros no más graves, más bien leves, por supuesto que depende del estatus de vacunado o no de la persona que se contagia”.

“Lo que se ha podido determinar hasta ahora sobretodo en los países del cono sur de África es que es una variable que es más transmisible pero no sabe todavía, o no hay evidencia que diga que causa cuadros más graves y por el contrario podrían incluso ser menos graves que las variantes que ya conocemos”, añadió.

Al ser consultada por las medidas que se deberían tomar ahora que la nueva cepa del COVID-19 llegó al país, la doctora explicó que “efectivamente no hay que caer en pánico” y detalló los tres riesgos que conlleva el desarrollo de una nueva variante: “que sea más transmisible, que cause cuadros más graves y que escape la inmunidad que entregan las vacunas”

Asimismo, afirmó que “estando nuestra población altamente vacunada no tendríamos porque sentir los efectos de una ola devastadora, como podría ocurrir en otros países donde la proporción de la población vacunada es mucho menor”.

“Hasta el momento no hay una evidencia que diga la variante Ómicron escapa de las vacunas”, profundizó.

En esa línea afirmó que “creo que la nueva variante se va a tornar prevalente en el mundo en muy poco tiempo. Por eso, la medida de secuestrar a una persona en una residencia sanitaria es más bien efectista en sentido mediático pero no creo que sea una medida efectivamente válida desde el punto de vista la comprensión epidemiológica”.

“Para mí las dos medidas claves es que todos las personas elegibles para ser inoculadas estén vacunadas y que usemos mascarillas en aquellos lugares donde tengamos proximidad con otras personas”, añadió.

En cuanto a la evolución del COVID-19 en el país, particularmente a la idea de un nuevo brote, la académica señaló que “esta es una tercera ola de la pandemia en Chile, lo que pasa es que es una ola pequeña y eso es de esperarse porque muchos estamos vacunados (…) yo creo que somos un ejemplo para el mundo en disciplina sanitaria y es una conducta que tenemos desde hace décadas”.

Por último manifestó que según su criterio, la vacuna debería ser “absolutamente” obligatoria. “Tenemos vacunas obligatorias no me sorprende, no me asusta, me parece que es lo que hay que hacer”, sostuvo.

“Para terminar con el COVID-19 lo antes posible, necesitamos que todo el mundo esté vacunado y ahí hay dos obstáculos principales: el primero es que hay gente que se quiere vacunar y no tiene acceso a las vacunas, y hay otro obstáculo que es que hay gente que se puede vacunar y no quiere”, concluyó.