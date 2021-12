A partir de las 05:00 horas de la madrugada de este miércoles comenzaron a regir todos los cambios en el plan Paso a Paso comunicados por la autoridad sanitaria durante el lunes.

Entre los anuncios destaca que, en base a la disminución de casos en la zona, toda la región Metropolitana avanza a Apertura Inicial. Asimismo, ademas de la RM, son 21 las comunas que también pasaron a esa condición:

Colchane (Región de Tarapacá)

Pica (Región de Tarapacá)

Alto Hospicio (Región de Tarapacá)

Pozo Almonte (Región de Tarapacá)

La Calera (Región de Valparaíso)

Olmué (Región de Valparaíso)

Zapallar (Región de Valparaíso)

Hijuelas (Región de Valparaíso)

La Ligua (Región de Valparaíso)

La Higuera (Región de Coquimbo)

Andacollo (Región de Coquimbo)

Nancagua (Región de O’Higgins)

Curepto (Región del Maule)

Longaví (Región del Maule)

Parral (Región del Maule)

Retiro (Región del Maule)

Quillón (Región de Ñuble)

Curanilahue (Región del Biobío)

Villarrica (Región de La Araucanía)

Pucón (Región de La Araucanía)

Queilen (Región de Los Lagos)

¿Qué se puede hacer en esta fase?

Aforo para reuniones en residencias particulares

Máximo 20 personas. Pueden ser 50 si todas tienen Pase de Movilidad.

Atención presencial a público en comercio o parques de diversiones

Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 4 m2. Mínimo 4 clientes.

Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad .

. Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas o 1 m. entre mesas individuales.

Actividad física en gimnasios y aire libre

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 1 m . entre máquinas.

. entre máquinas. Lugar abierto: máximo de 250 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

personas si todas tienen Pase de Movilidad. Lugar cerrado: máximo de 100 o 250 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción de asistentes en recinto con butacas o bancas fijas

Lugar abierto: 70% del aforo total definido , siempre y cuando cuenten con Pase de Movilidad

, siempre y cuando cuenten con Lugar cerrado: 60% del aforo total definido , siempre y cuando cuenten con Pase de Movilidad.

, siempre y cuando cuenten con *Se permite el consumo de alimentos*

Actividades con interacción de asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 4 m2, con máximos de:

Lugar abierto : 250 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

: 250 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Lugar cerrado : 100 o 250 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

: 100 o 250 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Prohibidas en residencias particulares.

Clases presenciales en establecimientos de educación

Asistencia: voluntaria.

Apertura: obligatoria.

Todos los cambios en el plan Paso a Paso

Avanzan a Preparación:

Caldera (Región de Atacama)

Diego de Almagro (Región de Atacama)

Puchuncaví (Región de Valparaíso)

Cartagena (Región de Valparaíso)

Pichilemu (Región de O’Higgins)

Retroceden a Transición:

Lota (Región del Biobío)

Coronel (Región del Biobío)

Santa Bárbara (Región del Biobío)

Río Bueno (Región de Los Ríos)

Retroceden a Preparación: