“Negacionismo” y “surrealismo” fue lo que vio el director del centro de estudios Ideas Republicanas, Rojo Edwards, en el primer debate presidencial de primarias protagonizado por los candidatos de Chile Vamos: Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli), Sebastián Sichel (IND) y Mario Desbordes (RN).

En etrevista con Hoy es Noticia de CNN Chile, el ex candidato a gobernador regional del Partido Republicano dijo que “los cuatro candidatos pareciera que se escapaban del hecho de estar en una primaria de centroderecha: uno se definía socialdemócrata, otro de centro, otro liberal, pero ninguno de ellos reivindicó el hecho de ser parte de una realidad histórica, de que son parte de la primaria de Chile Vamos y Chile Vamos es una coalición de centroderecha”.

Edwards argumentó que las definiciones de los cuatro aspirantes a La Moneda le parecieron “surrealistas” debido a sus contradicciones: “¿acaso no es una contradicción que la mitad de Chile Vamos esté por el Apruebo y el Rechazo a la vez? Están por subir y bajar impuestos a la vez, están a favor y en contra del matrimonio igualitario, están a favor y en contra de la legalización de la marihuana”.

“Tú puedes negar la realidad cuantas veces quieras, pero la verdad es que son candidatos de centroderecha, y la verdad es que si tú quieres pasarte a la izquierda, lo que va a hacer la población -y lo que está haciendo en este minuto y lo ha demostrado en las últimas elecciones- es que cuando tú puedes elegir entre el original y una copia, tú eliges el original (…) lo que está pasando hoy día es que la gente está eligiendo al original, a la izquierda”, expresó.

Refiriéndose a los resultados del debate y en el entendido de que los candidatos de Chile Vamos “no parecen ser de derecha”, Edwards planteó que “el gran ganador fue José Antonio Kast” porque “es el único candidato de derecha”.

“La gente puede ver que no hay un orgullo de representar ciertas ideas en estos candidatos (…) Los Republicanos estamos orgullosos de lo que somos”, señaló.

Pacto con Chile Vamos

Luego que Lavín no descartara en el debate un futuro pacto con Republicanos ante una eventual segunda vuelta de su candidatura, Edwards comentó que “es difícil que nosotros hagamos un pacto con socialdemócratas”.

“A mí me da la idea que si no hay un cambio en las ideas que defiende Chile Vamos para defender lo que pensamos en general la centro derecha, es muy difícil y yo no estoy disponible a tratar de supuestamente quitarle las banderas a la izquierda”, manifestó.