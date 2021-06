Debate de primarias presidenciales de Chile Vamos en Chilevisión y CNN Chile lideró la sintonía

Hoy se dio inicio al primer debate televisivo entre quienes competirán en las primarias presidenciales de Chile Vamos. En la edición de este lunes, el evento transmitido en vivo por las pantallas de Chilevisión y CNN Chile lideró en sintonía.

Así, entre las 22:35 y las 01:07, este programa especial se posicionó en el primer lugar con 11,1 puntos de rating online. En ese mismo horario, TVN logró 9,1 puntos de rating online, Mega 8,4 y Canal 13 4,5.

El encuentro conducido por Macarena Pizarro, Mónica Rincón, Monserrat Álvarez y Daniel Matamala, tuvo a Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (Independiente).

Declaraciones destacadas

Durante su participación en el debate organizado por Chilevisión y CNN Chile, el candidato de la UDI respondió sobre cómo enfrentaría el peligro inminente del narcotráfico. “Este gobierno habló de que se iba a acabar la fiesta de los delincuentes; no se acabó”, criticó.

El candidato de Evópoli dijo estar a favor de legalizar la marihuana y regular su venta y el autocultivo. “El autocultivo es una primera puerta porque corta el vínculo con el narco”, argumentó.

El aspirante de RN, Mario Desbordes, afirmó que el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, es mucho más cercano a Sebastián Sichel (IND) que a cualquier otro de los candidatos de la coalición.

La respuesta de Sichel no se hizo esperar: “primero, pedirle las disculpas a Joaquín Lavín. Tantos años de amistad con Cristián Larroulet y ahora me lo cargan a mí. No tengo idea si está conmigo, no he hablado con él hace mucho tiempo, pero me encanta esto, que es tan de la vieja política (…) Hay algo que no voy a aceptar: que a mis 43 años, todavía haya políticos que en la tradición de la política, hacen eso (…) Mario sistemáticamente ha hecho esto”.

Por su parte, Desbordes aseguró que “la persona que ha estado agrediendo a los demás candidatos de manera constante ha sido, lamentablemente, Sebastián Sichel, con descalificaciones como la que acabamos de escuchar (…) Habíamos acordado no hacernos daño, y si usted googlea, se va a encontrar con que las descalificaciones constantes sobre todo vienen de una candidatura y del equipo de esa candidatura”.