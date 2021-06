Luego de los resultados de los comicios internos de Renovación Nacional (RN), donde fue electo como presidente del partido el senador Francisco Chahuán, el precandidato presidencial Mario Desbordes fue consultado respecto de cómo puede asegurar un triunfo en las primarias si fue derrotado en dichas elecciones. Sobre esto, argumentó que “el partido es una institución acotada, votaron 10 mil militantes y la primaria es muchísimo más que eso”, destacando que “no tiene que ver una cosa con la otra”. Asimismo, sostuvo que “Francisco (Chahuán) me está apoyando, lo ha dicho en todas las entrevistas”. Por otro lado, respondió quién cree que es el candidato apoyado por La Moneda. Al respecto indicó que “todos tenemos amigos en el Palacio. Yo soy amigo de varios ministros… si usted me pregunta por Cristián Larroulet, yo lo veo más cercano a Sebastián (Sichel), él también es muy cercano a las políticas de Libertad y Desarrollo y eso es legítimo. No satanizo a Cristián Larroulet como muchos lo hacen”, dijo. Finalmente, descartó bajar su candidatura presidencial, afirmando que “voy a competir para ganar esta primaria. Creo que soy la persona más preparada para enfrentar a Jadue por muchas razones”. Manifestó además que “el discurso constante de algunos que están intentando socavar mi candidatura, es interesado y no tiene ningún asidero. Tengo el apoyo de RN, del PRI y de muchos independientes”, sentenció.