Princesa Alba lanzó miss u bb, el segundo adelanto de su álbum debut, una canción de desamor que llega acompañada de un videoclip inspirado en un aniversario escolar.

La artista nacional habló con CNN Magazine y explicó que la canción se trata sobre una decepción y “cómo esta decepción se transforma en un desencanto hacia el amor romántico y se traslada al amor propio: que no necesito a nadie y nadie me merece. La única que me merezco soy yo“.

El nuevo material aparece luego del lanzamiento de Acelero y comienza a marcar la pauta de lo que será su primer larga duración, que ya está listo y cuyos detalles conoceremos con el paso de los días.

“En el corto plazo vamos a tener el disco. Con corto plazo me refiero a que voy a estar sacando canciones cada tres semanas, un mes, y de ahí se viene el disco“, adelantó.

Su nuevo trabajo será su primer álbum, a pesar que en 2018 lanzó un mixtape, Del Cielo, que tiene una duración total de 19 minutos y medio, e incluyó seis canciones grabadas en forma amateur en su propia casa.

“Ambos tienen eso en común: que nacen desde mi pieza, desde lo más profundo y lo más íntimo de mí. La misma Princesa Alba de 2018, que grabó las canciones en su pieza, pero ahora magnificada y súper completa”, expresa la intérprete de Convéncete.

En tiempos donde diversos artistas nacionales han logrado cantar con Ricky Martin, Ozuna o Bad Bunny, Princesa Alba también se permite soñar con grandes colaboraciones: “yo soy muy pop, me encantaría hacer una canción con Björk, con Grimes, con Ariana Grande o colaboraciones muy aleatorias, me encantaría hacer un featuring con Caetano Veloso, por ejemplo”.

Además de la música, Trinidad Riveros (su verdadero nombre) está interesada en la política. Durante el estallido social participó en la reversión de El Derecho de Vivir en Paz y también se manifestó a favor del Apruebo en el plebiscito constitucional.

Sobre este nuevo proceso, dijo que está “súper ilusionada, creo que va a ser súper nutritivo para todos nosotros y espero que podamos tener una Constitución que se adecúe más a los tiempos en que vivimos, que sea más inclusiva, más feminista y más medioambientalista“.

Los fanáticos de Princesa Alba ya pueden disfrutar de miss u bb en todas las plataformas digitales, mientras quedan a la espera de nuevos anuncios sobre su álbum debut.