El reconocido álbum homónimo de Metallica, conocido como Black Album, cumple 30 años este 2021 y, como celebración, un grupo de importantes artistas lanzará una nueva grabación con reversiones de los temas que lo integran.

The Metallica Blacklist es el nombre de la producción, donde estarán presentes nombres como Miley Cyrus, Elton John, Dave Gahan de Depeche Mode, J Balvin, St. Vincent, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Weezer, Mac DeMarco, Cage the Elephant, Kamasi Washington, Portugal. The Man, IDLES, Rodrigo y Gabriela, y Moses Sumney.

Dentro del grupo también se encuentra la chilena Mon Laferte, quien ha expresado en varias ocasiones que el rock pesado es uno de los géneros que más le gusta.

La viñamarina participará con uno de los 12 covers de Nothing Else Matters que integrarán la producción, el tema más reversionado, junto con las seis interpretaciones de Enter Sandman.

Todas las ganancias de la colección se donarán a organizaciones benéficas de la elección de cada artista, incluida la propia Fundación All Within My Hands de Metallica.