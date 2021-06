La semana pasada, Javiera Mena lanzó su nuevo EP, bajo el título I. Entusiasmo. Son cinco canciones que, junto a algunos singles y otro proyecto corto que lanzará durante el año, se transformarán en el sexto álbum de la cantante nacional.

Su nueva música llegó a pocos días del inicio de junio, el mes del orgullo, que comenzó con el lanzamiento del videoclip de Diva. Se trata de una fecha importante para Javiera, que desde sus inicios se ha definido como parte del colectivo LGBTIQ+.

En entrevista con CNN Magazine, la cantante explicó que “no hay nada más pride que ser una diva. Por ahí va la cosa. Yo he vivido mucho de la cultura del LGBTQ+, así que ahora le devuelvo la mano porque me nace, me aflora en el ADN hacer música así”.

También destacó que siempre intenta evolucionar: “a pesar de ya que tengo mi fórmula, trato de que sea diferente igual, totalmente. Es un disco mucho más sensual, más erótico”.

Una de las deudas que queda pendiente es el lanzamiento de Géminis, su colaboración con Daniela Vega.

“Nos envalentonamos y dijimos ‘la vamos a sacar’, pero todavía no está terminada, la verdad. La idea es que yo cuando termine todo este lanzamiento de lo que yo ya tenía preparado, podamos sacar nuestra canción”, dijo, reconociendo que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero asegurando que para julio saldrá “sí o sí”.

A lo largo de su carrera, Javiera ha sido definida como ícono queer y también feminista. Desde esa trinchera, se ha ubicado a la vanguardia de los temas que se hacen públicos, empujando barreras de una sociedad pseudo conservadora.

“Me encanta ser punta de flecha, simplemente por ver a mi alrededor y decir ‘¿cómo no va a haber más gente? ¿Cómo no va a haber más lesbianas? ¿Cómo todo el mundo está dentro del clóset?’. Me daba como rabia. Ahí lo empecé a decir y también me gusta llevar a lugares incómodos a nuestra sociedad chilena, que a veces somos un poco mojigatos, pero cada vez menos”, dijo a CNN Chile.

Lee también: ¿Te sentiste identificado? Spotify estrenó su recuento de mitad de año con tus artistas favoritos

A 15 años del lanzamiento de Esquemas Juveniles, la cantante ha explorado diversos ritmos, diferentes colaboraciones y se ha subido a grandes escenarios, incluidos la Quinta Vergara y Coachella. A pesar de eso, continúa buscando nuevos desafíos.

Para ella “sería un sueño tener una carrera larga y también producir a otra gente, que es lo que estoy haciendo ahora también. Como también poder mutar hacia otro lado, no todo el rato yo como artista dando la cara”

Las cinco canciones de I. Entusiasmo ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

“Ojalá que hagan suyas estas canciones, vean los videos y apoyen la música nacional, que ahora la necesitamos más que nunca”, fue el mensaje de la artista.

Escucha “I. Entusiasmo” acá: