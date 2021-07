La primera sesión de la Convención Constitucional no pudo llevarse a cabo este lunes debido a que el edificio de ex Congreso de Santiago no había sido habilitado para cumplir con las condiciones sanitarias y técnicas necesarias.

En conversación con CNN Chile, la constituyente Patricia Politzer sostuvo que “me siento indignada, no es posible que un gobierno que es capaz de organizar cumbres internacionales con presidentes de distintas partes del mundo no haya sido capaz de organizar en varios meses el trabajo de 155 constituyentes, gastando por lo que hemos visto a través de distintos medios, millones en licitaciones para este objetivo”.

“Esto no tiene explicación posible, uno no quisiera especular sobre las razones, pero es muy difícil no pensar que aquí a alguien o el gobierno en su conjunto simplemente no le interesa que esto funcione bien“, dijo.

La representante de Independientes No Neutrales sostuvo que concuerda con lo planteado por el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, quien aseguró que detrás de lo sucedido hay intencionalidad política: “Es difícil pensar de otra manera, es decir, ¿cómo es posible que no esté listo el trabajo para que funcione la Convención?“, planteó.

“Inmediatamente después de las elecciones en mayo nos dijeron que la inauguración de las Convención se iba a hacer en estas cuatro salas, es decir, que íbamos a estar separados los constituyentes durante esta ceremonia y, por cierto, los constituyentes decidimos que eso era imposible y que era indispensable tener una ceremonia donde los 155 estuviéramos en un mismo lugar. Por lo tanto, para nadie era un misterio que estas cuatro salas tenían que estar preparadas de manera impecable desde hace meses“, detalló.

Politzer señaló que “hay una urgencia en el trabajo que debemos hacer, no podemos olvidarnos que estamos en medio de una crisis política y social, la crisis no se terminó cuando se eligió este camino constitucional, este es un camino que se definió para intentar la salida de la crisis y esta crisis está aquí, está con nosotros y por lo tanto, nuestro trabajo es de extrema urgencia”.

Además, valoró los gestos de las universidades públicas que ofrecieron sus recintos y expreso que “toda esta solidaridad con la Convención Constitucional deja aún más en evidencia el contraste con la actitud que ha tenido el gobierno, que ha sido incapaz de poner los computadores y la tecnología mínima para que pueda funcionar. Todas estas ayudas dejan peor aún la situación del gobierno”.

Finalmente, ante las peticiones de renuncia del ministro de Segpres, Juan José Ossa, y el subsecretario Máximo Pavez, aseguró que “a mí no me interesa pedir la cabeza de nadie, esa es una decisión que tiene que tomar el propio gobierno, el propio gobierno debe determinar quién tiene la responsabilidad de esta situación inaceptable, bochornosa, vergonzosa que estamos viviendo como país“.