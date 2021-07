Este lunes 5 de julio se acordó la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional, fijada para las 15:00 horas en el ex Congreso Nacional. Pero luego de horas de espera, los constituyentes decidieron suspender el encuentro apuntando a fallas técnicas que no le permitirían cumplir con sus funciones.

Según el constituyente Arturo Zúñiga (UDI), “la mesa quiso sesionar igual, y la verdad es que las condiciones no estaban, así que es una total irresponsabilidad del punto de vista sanitario“, apuntando entonces a la responsabilidad de la mesa de la CC en lo acontecido.

“Es importante que la mesa directiva se haga responsable y no le eche la culpa a terceros”, añadió. “En nuestra opinión, la mesa debiese haber chequeado si estaban todas las condiciones (…). La sesión nunca se debió haber iniciado y ni siquiera haber pedido votarlo, porque la mesa pidió votar si sesionábamos o no, y eso no corresponde”, concluyó.

Frente a dichas declaraciones, el constituyente Jorge Baradit (IND) cuestionó lo indicado por Zúñiga, asegurando que “el gobierno de Chile sabía hace seis meses de las condiciones que habían sobre el COVID, y el día de hoy no tenía funcionando las cámaras, los computadores y no tenía decidido nada para que se pudiera operar“.

“Esto es responsabilidad absoluta de un gobierno que tiene a un funcionario ganando 7 millones de pesos -aludiendo a Francisco Encina-, que no fue capaz de dejar listos micrófonos, computadores y salas habilitadas para que esta segunda sesión pudiera funcionar”, añadió.

Por otro lado, Constanza Schönhaut (CS), afirmó que “lo que hemos visto es que el gobierno aseguro hoy día en la mañana que a las 3 de la tarde iban a estar las condiciones técnicas y no están”, explicando que “recién hoy día a las 2:30 de la tarde estaban entrando las televisiones”.

“Hay una negligencia de la Segpres, en particular del señor Encina, que esperamos que dé explicaciones a todo Chile y a esta convención”, sentenció.

Finalmente, Bárbara Sepúlveda (PC), apuntó a que “por presupuesto público de la nación hay más de $854 millones que por ley debían haberse utilizado para la habilitación del ex Congreso y el Palacio Pereira, ¿dónde están entonces esos $854 millones?”.

“Ni siquiera tenemos asignados asientos, no hay micrófonos funcionando, no hay conexión internet, no podemos sesionar en salas distintas porque no podemos comunicarnos”, enfatizó. A raíz de esto, apuntó a la función de Francisco Encina, quien aseguró que “de todas maneras” debiese dar un paso al costado en sus labores.

“Él es un funcionario público que tiene que dar cuenta de esta situación, porque hoy día pareciera que se quiere instalar la idea de que la mesa esta fallando”, afirmó.

Dentro de las informaciones preliminares de cara a este suceso, la sesión habría sido aplazada para la mañana de este martes si es que las condiciones así lo ameritan.