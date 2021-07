La convencional constituyente electa por el pueblo Colla, Isabel Godoy, fue una de las cuatro mayorías en la primera ronda de votaciones realizadas el domingo para elegir a la presidenta de la CC. Aunque ella no se quedó con el puesto, es otra representante de pueblos indigenas quien será la encargada de presidir la instancia: Elisa Loncón.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Godoy destacó que la votación “fue un símbolo de que los pueblos del norte y las regiones también querían estar presentes en esa mesa”. Sin embargo, afirmó que lo más importante fue que “habíamos dos mujeres indígenas disputando las cuatro primeras mayorías, y eso no es menor, es un mensaje de reparación hacia las naciones originarias, de que este país es plurinacional”.

La primera sesión de la Convención estuvo marcada por una suspensión debido a los reclamos de algunos constituyentes contra el actuar de Carabineros frente a los manifestantes en las afueras del ex Congreso.

Godoy explicó que “una de las condiciones mínimas que le habíamos pedido al Gobierno era garantizar que no iba a haber represión a la protesta social, y vimos que eso no estaba pasando, por lo tanto tuvimos que salir, ir a las calles. Yo fui protagonista en primera fila de la represión, estuve ahí con la gente, me empujaron, me tironearon, de hecho un carabinero me pegó un codazo, estuvimos tratando de hacer un escudo humano para que no avanzaran, nos tiraron lacrimógenas, y fue una situación bastante dramática”.

Lee también: Logan y Ley de Indulto: “No nos podemos inmiscuir en otros poderes del Estado, pero podríamos hacer gestos”

Amnistía para presos del estallido

La convencional detalló que su historia personal la hace particularmente empática frente a la situación de los detenidos del estallido social, que a su juicio sí son presos políticos.

“Yo, siendo muy niña -17 años-, también anduve en dictadura en las calles, de hecho, soy presa política, por lo tanto a mí me afecta mucho lo que está pasando, me afecta mucho que haya jóvenes detenidos sin los procesos resueltos”, detalló.

Por eso, es parte de quienes han hecho un compromiso de “hacer todo lo posible porque se amnistíe a estos jóvenes, haciendo la presión pública para que desde el Parlamento salga una ley que pueda solucionar lo que está pasando”.

De todas formas, aclaró que “tenemos que seguir funcionando porque ayer en la misma calle, gente se acercaba y nos decía que teníamos que avanzar también en terminar con las injusticias y con esta Constitución de la dictadura”.

Por último, Godoy señaló que el trabajo en la CC “no está condicionado (al indulto a los detenidos), pero puede hacer más lento el trabajo si es que no se avanza en eso”.