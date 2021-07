La mañana de este martes, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, visitó las instalaciones del ex Congreso para evaluar las condiciones en las que se encuentra las dependencias para sesionar. En su recorrido estuvo acompañada por el vicepresidente de la mesa, Jaime Bassa.

Ambos explicaron que hasta este momento no se encuentran las condiciones para que las y los 155 convencionales puedan trabajar en el lugar, luego de que el lunes debieran suspender la sesión al no encontrar los mínimos técnicos y sanitarios para ejercer sus funciones.

Al respecto, Bassa detalló que “llegamos muy temprano para revisar el estado en el que se encuentran las instalaciones para las sesiones, no se han iniciado los trabajos todavía y hemos constatado que nuestras propias oficinas no se encuentran habilitadas: no tienen computadoras, impresionaras, ni teléfonos, sólo tienen luz y escritorio“.

Junto a esto, informó que a las 10:00 de la mañana, la presidenta y el vicepresidente se reunirán con el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, para revisar las instalaciones que dispone la casa de estudios y evaluar la posibilidad de sesionar allí, ya que “no están las garantías técnicas, tecnológicas ni sanitarias en este recinto”, en relación al ex Congreso.

“Esta mesa va a evaluar si las condiciones están garantizadas para sesionar en este edifico mañana o no. Si esas condiciones no están, no vamos a sesionar en este edificio y eso es responsabilidad del gobierno”, expresó.

En la misma línea argumentó que “es nuestra decisión, pero es responsabilidad del gobierno y vamos a sesionar en el edifico de la casa central de la U. de Chile“.

“Necesitamos darle garantías al pueblo de que este poder se va a ejercer“, añadió Bassa, quien concluyó que “no es un problema administrativo, no es que haya fallado un enlace para la conexión, es un problema político: Una forma de organización popular, institucional, que está contando con la obstrucción del poder Ejecutivo y no lo vamos a permitir“.