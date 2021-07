La presidenta de la Convención Constitucional (CC), Elisa Loncón, y el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa, se refirieron este martes al estado de las instalaciones en el ex Congreso, luego de que ayer lunes debieron suspender la sesión.

“No hay condiciones técnicas ni sanitarias, acabamos de revisar nuestras oficinas y no tenemos ni computadores para comunicarnos“, declaró la constituyente.

En la misma línea, aseguró que “aún no se instala nada distinto, lo revisamos”, en relación a que el apartado técnico para que la CC pueda operar continúa en las mismas condiciones del lunes.

A las 15:00 horas del lunes estaba citada la sesión de la Convención en el recinto, sin embargo, una vez llegaron los y las convencionales, se encontraron con que no contaban con las medidas sanitarias ni con las instalaciones necesarias para funcionar en las diversas salas dispuestas para ello.

Lee también: Mesa de la CC evaluará junto a rector Vivaldi la propuesta de usar sedes de universidades públicas

“Las explicaciones son insatisfactorias, porque las razones que aluden es que son problemas técnicos, pero aquí hay una cuestión de fondo que es política. La Constituyente debiese estar sesionando desde ayer y no están las condiciones y no son las respuestas técnicas las satisfactorias, porque estamos dando una muy mala señal al país“, lamentó Loncón.

En tanto que Jaime Bassa señaló que “llegamos muy temprano para revisar el estado en el que se encuentran las instalaciones para las sesiones, no se han iniciado los trabajos todavía y hemos constatado que nuestras propias oficinas no se encuentran habilitadas: no tienen computadoras, impresionaras, ni teléfonos, sólo tienen luz y escritorio“.

De esta manera, explicó que a las 10:00 de la mañana, Loncón y Bassa sostendrán una reunión con el rector Vivaldi para revisar las instalaciones que dispone la universidad y evaluar la posibilidad de sesionar en la casa de estudios, “dado que no están las garantías técnicas, tecnológicas ni sanitarias en este recinto”.

“Esta mesa va a evaluar si las condiciones están garantizadas para sesionar en este edifico mañana o no. Si esas condiciones no están, no vamos a sesionar en este edificio y eso es responsabilidad del gobierno. Es nuestra decisión, pero es responsabilidad del gobierno y vamos a sesionar en el edifico de la casa central de la U. de Chile”, adelantó.

“Necesitamos darle garantías al pueblo de que este poder se va a ejercer. No es un problema administrativo, no es que haya fallado un enlace para la conexión, es un problema político, una forma de organización popular, institucional, que está contando con la obstrucción del poder Ejecutivo y no lo vamos a permitir“, concluyó.