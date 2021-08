El Ministerio de Salud informó que el toque de queda comenzará a la medianoche en la Región Metropolitana a partir de este miércoles.

El gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, destacó la decisión en entrevista con Noticias Express de CNN Chile, pero cuestionó que la restricción a la movilidad se siga manteniendo. “Hace rato que ya no se justificaba por razones sanitarias”, sostuvo.

El ministro de Salud, Enrique Paris, ha argumentado el continuar con el toque de queda porque las consecuencias del alcohol en horas de la madrugada podría influir en el incumplimiento de los protocolos sanitarios.

En esa línea, Orrego replicó que “ya la gente había dejado de respetar el toque de queda, entonces, también es grave que cuando una medida excepcional pierde la fundamentación, la gente deja de obedecerla“.

Lee también: Durán no descarta aprobar cuarto retiro, pero advierte que “van a seguir subiendo los precios de los enseres básicos”

Sobre la misma, cuestionó el punto del ministro y criticó: “¿el ministro no sabrá que hay fiestas de toque a toque, que la gente pasa todo la noche junta? La verdad, no sé si el ministro salió después de las 10 de la noche; a mí me ha correspondido con el pase de mi cargo y la verdad es que pareciera que no hay restricciones”.

Respecto del Estado de Excepción Constitucional vigente, el gobernador afirmó que “si se mantienen los niveles bajos” de la pandemia durante este mes, él proyecta que no se renueve.

Asimismo, indicó que para mantener los números de COVID-19 a raya, hay que “estar en la misma línea” respecto de la vacunación a rezagados y con terceras dosis, además de fiscalizar el correcto uso del Pase de Movilidad y seguir con el sistema de trazabilidad.

Lee también: Plataforma Telar: “La evaluación en torno a la CC ha bajado un poco, pero sigue siendo buena”

Emergencia agrícola

El presidente Sebastián Piñera anunció que a las cuatro regiones que ya se mantienen bajo emergencia hídrica, pronto se sumará la Metropolitana. En ese contexto, Orrego esbozó que desde el Ministerio de Agricultura le dieron una explicación que le “pareció razonable” para aplicar la medida.

“Nosotros le planteamos al ministro de Obras Públicas que tenemos todavía algunas comunas que no han sido declaradas en emergencia hídrica, como el caso de San Pedro y Alhué”, indicó.

Orrego informó que ayer constituyó un consejo asesor de cambio climático de la región con representes de la academia, del mundo privado y de la sociedad civil. Mediante esa instancia, se destinaron $114 millones por parte de la Gobernación para ir en ayuda de quienes lo necesiten.