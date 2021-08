El diputado de Renovación Nacional (RN) Jorge Durán cambió de opinión y anunció que no descarta aprobar el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales, pero bajo ciertas condiciones.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el parlamentario oficialista dijo: “yo he señalado que no estaban los mismos requisitos para aprobar que estuvieron en el primero, segundo y tercer retiro. No obstante, estoy abierto al diálogo, estoy abierto al debate y no descarto incluso, si vemos que a través de la discusión la situación lo amerita, aprobar este cuarto retiro”.

El pasado 14 de agosto, el parlamentario oficialista dijo en entrevista con Rafael Cavada que, como autoridades, “tenemos que legislar con mucho cuidado en caso de que sea extremadamente necesario lo votaremos a favor, pero hoy en día no están las condiciones y si somete a votación esta semana, yo lo rechazo”.

Al respecto, Durán sostuvo este martes: “yo he señalado que no estaban los requisitos y que, si sometía a votación tal día, tal semana, yo lo votaba en contra. Lo votaría en contra si se votaba la semana pasada o dos semanas anteriores”.

“Entonces, lo que yo he dicho hoy en día es que esta discusión se tiene que dar y si vamos viendo a través de la discusión que, efectivamente, hay personas que están recibiendo los IFE, que son alrededor de un 80%, pero hay un 20% de personas que están quedando fuera de los IFE, de los ILE, que a diario he encontrado en mi distrito (…), tenemos que ver a través de la misma discusión de qué manera podemos entregarle otra solución a estas personas que no sea el cuarto retiro”, argumentó.

“Y si llegado el momento vemos que no existe otra herramienta que pueda ayudar a ese 20% de la población, bueno, tendremos que aprobar el cuarto retiro”, agregó.

Tras ser consultado sobre si está más cercano a la idea de aprobar o rechazar la iniciativa, Durán dijo que mantiene “una reflexión al respecto”. “Creo que va a ser muy importante la discusión que se está dando y que se está evidenciando con distintos expositores: del Banco Central, que ha expuesto los efectos negativos, que podría generar inflación, pero al mismo tiempo es muy importante que también expongan en la comisión de Constitución ciudadanos comunes y corrientes que evidencian que, efectivamente, representan un 20% de la población que no tiene cobertura de distintos beneficios y que tiene, producto de la pandemia, costos que no se visibilizan muchas veces en los estudios, como quedar con deuda de una clínica producto del COVID-19”, continuó.

“Va a provocar que los precios de los enseres básicos suban”

Pese a no descartar aprobar el proyecto de reforma constitucional, el diputado de RN también señaló las consecuencias económicas que la iniciativa tendría en la población.

“Yo no descarto en su minuto aprobar este cuarto retiro, pero quiero que la ciudadanía tenga claridad de todas consecuencias que esto implicaría”, comentó.

“Hoy en día muchos chilenos reclaman que ha subido todo, que ha subido el pan, el kilo de azúcar, la harina. Bueno, yo les quiero transparentar que si logramos aprobar este cuarto retiro, van a seguir subiendo aún más los precios de los enseres básicos”, añadió.

De este modo, Durán reiteró que “si se aprueba ahora y usted saca y le inyecta más dinero a la economía va a provocar inflación y eso va a provocar que los precios de los enseres básicos suban”.