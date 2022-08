Polémica generó el intercambio de mensajes entre la ex convencional Constanza Hube y el presidente Gabriel Boric. “¿Por qué afirmas que cuando yo digo derecho a vivienda digna, estoy negando que esta sea propia?”, le escribió el mandatario a la abogada.

“Porque usted mismo, presidente, dijo que hay que cambiar el paradigma del sueño de una vivienda propia al acceso a una vivienda digna. Leo, además, su Programa Habitacional de Emergencia y coincide bastante con su Constitución”, respondió Hube. “Eres una mujer inteligente, Constanza. Sé que en el fondo estás consciente de la deshonestidad intelectual de tu comentario. Yo no creo ni jamás he creído que hay que privar el acceso a vivienda en propiedad. Saludos”, cerró el jefe de Estado.

Lee también: Encuesta Cadem: Distancia entre Apruebo y Rechazo alcanza los 10 puntos a un mes del plebiscito

Tras conocerse la conversación, la bancada de diputados de la UDI envió una carta al mandatario respaldando a la ex convencional. “No compartimos el fondo ni la forma de su mensaje, no sólo porque denota una actitud que raya en el totalitarismo (…), sino que también porque estamos convencidos de que lo señalado por la Sra. Hube es completamente verdadero”.

Acusan hostigamiento

En entrevista con CNN Chile, la ex convencional Katerine Montealegre sostuvo que “cuando alguien como el presidente de la República, en su rol como gobernante, le escribe directamente a alguien para tratarla de deshonesta, creo que abiertamente hay intenciones de poder cancelar a un legítimo contradictor“.

“Escribirle a una ex convencional, destacada profesora de derechos constitucional, que es deshonesta porque tiene una interpretación contraria a lo que él plantea, creo que es hostigar y perseguir a quienes tienen un punto de vista distinto de cara al plebiscito de salida“, agregó.

Montealegre insistió en que el Gobierno “ha sido el fiel representante de la cultura de la cancelación, haciendo parecer que hay una campaña informativa con un abierto activismo por la acción Apruebo”. “Estamos viendo una persecución de todo aquel que piense distinto y se atreva a decirlo, y es lamentable en este proceso que busca informar a la ciudadanía”.

Lee también: Diputada Cariola por acusaciones de intervencionismo en campaña del Apruebo: “Informar no es intervenir”

“En las últimas semanas, se ha instalado fuertemente en el debate público, por quienes forman parte del comando del Apruebo, una cierta verdad oficial, como si hubiera una sola interpretación verdadera sobre lo que se dice y lo que no dice de la propuesta constitucional, tildando a todos los demás legítimos contradictores como mentirosos o deshonestos“, añadió.

Finalmente, la ex convencional señaló que “lo que más preocupa es que la campaña de la izquierda y de los que escribieron el texto (…) se ha basado básicamente en atacarnos y tildarnos de mentirosos a todo aquel que piense distinto, a todos quienes hoy creemos que este texto es muy malo”.