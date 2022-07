La diputada del PC y coordinadora política del comando del Apruebo, Karol Cariola, se refirió a la investigación que encabezó Contraloría por eventual intervencionismo en la campaña “Chile Vota Informado” del Gobierno, en el marco del plebiscito de salida.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, la parlamentaria aseguró que “informar no es intervenir”.

“Yo creo que el Gobierno está haciendo su trabajo. Estamos convencidos de que informar no es intervenir, o sea, informar es parte del trabajo que tiene un Gobierno y que tiene que llevar adelante en relación a un proceso histórico que Chile está viviendo”, señaló.

Asimismo, reiteró que “hoy día el Estado tiene una responsabilidad de garantizar que el proceso ocurra, y no solamente que las personas estén informadas, no todos tienen acceso a comprar el libro, y eso es cierto, lo están vendiendo. ¿Cuál es el rol del Estado? Entregarlo, difundirlo. Este es un texto oficial que, además, fue construido por votaciones democráticas, entonces yo no veo en eso ninguna intervención”.

Lee también: Senador Espinoza (PS): “No es sano que la ministra del Interior tenga que estar cada 15 días pidiendo disculpas por sus conductas”

Del mismo modo, lamentó que lo anterior se use, a su juicio, como “un punto político para quienes quieren perjudicar la opción del Apruebo”. Sobre lo mismo, realizó un llamado a “ser más honestos en la discusión, que sea en torno a los comandos donde hacemos un llamado a actuar limpio”.

“La Moneda tiene un rol y es el de informar, nosotros tenemos otro del comando que es de campaña, donde hacemos un llamado abierto a votar por el Apruebo. En el Gobierno yo no he visto a ningún ministro o ministra dentro de su rol de trabajo utilizando recursos públicos a tomar una opción, lo que ellos hacen es informar”, agregó.

En esa línea, aclaró que “si el cuestionamiento es a que nuestro comando tenga algunas minutas con opiniones que tienen que ver con lo que decimos los voceros, bueno tenemos derecho a la coordinación interna, pero no hay minutas cruzadas, a nosotros no nos llegan minutas del Gobierno. Esa es una acción intencionada que lo que busca golpear y distorsionar el rol del comando del Apruebo y del Gobierno, que son instancias separadas y autónomas”.

“Centroizquierda x el Rechazo”

Por otra parte, y consultada sobre la plataforma “Centroizquierda x el Rechazo”, la que fue lanzada este sábado por figuras como Cristián Warnken, Javiera Parada, Arturo Guerrero y la senadora Ximena Rincón (DC), Cariola apuntó a que “son personas que estuvieron por el Apruebo y que probablemente tienen un espíritu democrático a propósito de abrir un proceso, pero que, sin embargo, lo que está claro es que no quieren transformaciones reales”.

“Hay una cuestión clara: están los que quieren el estanco, y que todo siga igual, que Chile no tenga transformaciones; y estamos los que queremos transformaciones reales que garanticen derechos fundamentales que hasta ahora no están garantizados”, agregó.

Lee también: Movimiento “Amarillos x Chile” y “Una que nos Una” lanzan plataforma “Centroizquierda x el Rechazo”

Asimismo, sostuvo que: “Pero ¿Por qué no la quieren (la propuesta de nueva Constitución)? Y ahí está lo de fondo. O sea, una Constitución que garantiza derechos a los que ellos, siendo legisladores de alguna u otra manera, se opusieron”.

Finalmente, concluyó que: “Todos sabemos que quienes se han opuesto a los cambios permanentemente en Chile, hoy día están en el lado del Rechazo. Lo ocultan, pero sabemos también que Sebastián Piñera y José Antonio Kast, son precisamente una de las personas que hoy día, dentro de los liderazgos nacionales, representan la opción del Rechazo”.