La tramitación de la extensión del estado de excepción para la macrozona sur estuvo cargada de polémica, debido a los dichos de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien debió pedir disculpas tras su intervención en el Congreso. Sobre esto pofundizó el senador del PS, Fidel Espinoza, quien aseguró a CNN Chile que “fue lamentable lo ocurrido ese día con la ministra. No es bueno, no es sano, que un ministro del Interior tenga que estar cada 15 días pidiendo disculpas por sus conductas, por sus actuaciones o por sus dichos y eso es lo que está ocurriendo lamentablemente con el Gobierno”. El parlamentario agregó que “la ministra es una gran profesional, pero lamentablemente no ha estado fina en su desempeño en el Ministerio del Interior, lo cual ha llevado muchas veces a que la agenda del Gobierno se desvíe“.