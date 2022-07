Este sábado, la bancada de diputados de la UDI envió una carta al presidente Gabriel Boric, luego que cuestionara de manera directa a la ex convencional Constanza Hube, a través de un mensaje privado en redes sociales, por haber supuestamente difundido información falsa respecto al contenido de la nueva Constitución.

“Respaldamos de manera sólida, afectuosa y solidaria a la ex convencional constituyente Constanza Hube Portus, quien ha sido objeto de injustas y descarnadas críticas a raíz de un mensaje que usted le envió a través de su cuenta personal de Twitter”, dijeron los militantes del gremialismo.

Lee también: Los Ángeles: Acusan a ex convencional Hube de repartir guías con información falsa de la propuesta constitucional

Cabe mencionar que esto responde a las imagenes viralizadas en redes sociales, donde se ve a la ex constituyente repartir guías sobre la propuesta de la nueva Carta Magna con información supuestamente falsa en Los Ángeles, en sosteniendo, por ejemplo, que la propuesta de nueva Constitución no permite el acceso a la vivienda propia.

Sin embargo, el texto redactado por la Convención Constitucional establece que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria” y que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables”.

De todas formas, la bancada UDI sostuvo sus críticas al mandatario aseverando que “no compartimos el fondo ni la forma de su mensaje, no sólo porque denota una actitud que raya en el totalitarismo al no compartir la misma opinión que la ex constituyente, sino que también porque estamos absolutamente convencidos de que lo señalado por la sra. Hube es completamente verdadero”.

Lee también: Diputado Soto criticó “impasse” de la ministra Siches: “Hay que cuidar el debate público”

Las y los diputados de oposición insistieron en su postura, señalando que la propuesta constitucional “es un proyecto que divide a las chilenas y chilenos, profundizando aún más sus diferencias, lo que demuestra la inclinación que existe por una opción según las encuestas”.

“La ex convencional constituyente Constanza Hube, una ciudadana que -al igual que todos los chilenos y chilenas- merece todo el respeto de parte de sus autoridades y, en ningún caso, amerita ser censurada por lo que piensa u opine, menos aún cuando sus declaraciones describen las propias verdades establecidas en el proyecto constitucional. Sin otro particular, y agradeciendo su buena disposición, se despiden atentamente”, sentenciaron al cierre de su misiva.