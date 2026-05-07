Quiroz desdramatiza eventual rechazo a Ley de Reconstrucción: “También existen los decretos”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desdramatizó un eventual rechazo de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Congreso, en medio de las dudas sobre el respaldo que tendrá el proyecto tras el quiebre del acuerdo preliminar con el Partido de la Gente (PDG).

¿Qué dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz?

Durante su participación en el seminario “Hoja de ruta 2026-2030: impacto del proyecto de ley de reconstrucción nacional”, organizado por Clapes UC, el secretario de Estado sostuvo que la iniciativa es relevante para el Gobierno, pero no la única vía para avanzar en su agenda.

“A mí me preguntaron qué pasa si la ley no pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y también existen los decretos”, afirmó Quiroz.

El ministro añadió que sería un error instalar que toda la acción del Ejecutivo depende de una sola ley. “Es muy importante, es una meta tremendamente central, pero también estamos desde el día uno gobernando con gestión y con decretos y ya hay efectos”, señaló.

Sus declaraciones se producen luego de que la bancada del PDG anunciara que desechó un acuerdo preliminar con el Ejecutivo para apoyar el proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que abrió un nuevo foco de incertidumbre para la tramitación.

En la instancia, Quiroz también defendió dos de los puntos más debatidos del proyecto: el crédito tributario a la retención de trabajadores y la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Respecto del crédito al empleo, el jefe de Hacienda reconoció que está en “minoría” entre economistas que han cuestionado la medida por su costo y por dudas sobre su impacto en la creación de nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, aseguró que es una de las medidas centrales del plan, porque en la práctica permitiría reducir la carga tributaria efectiva para las empresas. “Estamos defendiendo el empleo”, sostuvo.

Quiroz fue más allá y remarcó su compromiso con ese punto: “En esta medida me voy a encadenar”, dijo, junto con señalar que el mal uso del beneficio podrá ser fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y sancionado bajo normas tributarias.

Sobre el término de la franquicia Sence, el ministro afirmó que existe “mucho lobby” de organismos vinculados al sistema de capacitación, como las OTIC y las OTEC.

El secretario de Estado defendió la eliminación de ese mecanismo, al sostener que el gasto asociado —cercano a US$300 millones— no ha mostrado efectos relevantes en la empleabilidad de los beneficiarios.

“Obviamente que tenemos que pensar en otros mecanismos de capacitación, pero este mecanismo no resulta”, concluyó.