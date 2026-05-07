Al menos cuatro vehículos resultaron quemados tras ataque incendiario en Collipulli

Cuatro vehículos resultaron quemados tras un ataque incendiario al interior de una empresa en Collipulli, en la Región de La Araucanía.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada al interior de la forestal Safco, cerca de la Ruta 49.

De acuerdo a información preliminar, alrededor de tres sujetos bajaron desde una camioneta luego de ingresar a la zona de estacionamientos, junto con un líquido acelerante.

Así, quemaron al menos cuatro autos y luego huyeron en dirección desconocida.

En el lugar se encontró un lienzo que exige la libertad de presos políticos mapuche.

El teniente coronel Raúl Quintanilla detalló que “alrededor de las 6:00 horas personal de carabineros recibió un comunicado telefónico en el cual se señalaba que al interior de una empresa forestal, ubicada en el km 0,5 de la Ruta 49 de la comuna de Collipulli, se mantenían vehículos en combustión”.

Posteriormente, “personal de Carabineros se trasladó al lugar, constatando la quema de cuatro vehículos estacionados al interior de dicha empresa”.

Luego, se entregaron los antecedentes al fiscal de turno, quien instruyó la presencia de Labocar y OS9 de Carabineros.