Minsal descarta que contagios primarios de hantavirus en crucero se hayan originado en Chile

El Ministerio de Salud (Minsal) descartó que la exposición al hantavirus de los casos primarios reportados en un crucero que zarpó desde Argentina el pasado 1 de abril haya ocurrido en Chile.

A través de una declaración pública, este jueves, la cartera informó que el Centro Nacional de Enlace del Minsal solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, y que también se mantiene en contacto con el Centro de Enlace Argentino.

“Los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, señaló el Minsal.

🔵Declaración Ministerio de Salud: pic.twitter.com/ml9bDC8xoa — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 7, 2026

La declaración se produce luego de que autoridades internacionales confirmaran casos de hantavirus asociados al crucero MV Hondius, embarcación que zarpó desde Ushuaia, Argentina, y que ha sido monitoreada por organismos sanitarios tras la detección de contagios entre pasajeros.

El domingo, la OMS confirmó que el hecho provocó la muerte de tres pasajeros y enfermó a otras tres personas.

En Chile, el Minsal recordó que el virus Andes es el único agente etiológico confirmado de hantavirus humano. Su reservorio es el ratón de cola larga, especie presente entre las regiones de Atacama y Magallanes.

La autoridad sanitaria también explicó que, a diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse “excepcionalmente, entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado”.

A la fecha, el último caso documentado de transmisión de este tipo en Chile ocurrió en 2019, según la cartera.

El ministerio agregó que mantiene vigente una alerta epidemiológica desde noviembre de 2025, reforzada en enero de este año, con el objetivo de fortalecer la vigilancia para la detección temprana de casos y la comunicación de riesgo.

Finalmente, el Minsal llamó a consultar de inmediato ante síntomas como fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria, especialmente si existe antecedente de exposición en zonas rurales, silvestres o de trabajo al aire libre.

También recomendó informar al personal médico los lugares donde la persona estuvo previamente.