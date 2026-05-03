Brote de hantavirus en crucero deja tres muertos en el Atlántico, confirma la OMS

(CNN) – La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo sobre un brote de hantavirus en un crucero en el océano Atlántico que ya causó tres muertes y al menos tres enfermos.

En un comunicado a The Associated Press, la OMS confirmó un caso positivo del virus y detalló que uno de los pacientes permanece en cuidados intensivos en un hospital sudafricano. Las autoridades trabajan para evacuar a otros dos pasajeros con síntomas.

Confirmación y detalles del brote

La OMS señaló que las investigaciones incluyen pruebas de laboratorio y estudios epidemiológicos, además de la secuenciación del virus.

El brote ocurrió en el crucero MV Hondius, de bandera holandesa, mientras realizaba la travesía entre Argentina y Cabo Verde. Medios sudafricanos identificaron a las primeras víctimas: un hombre de edad avanzada falleció a bordo y su esposa murió luego en un hospital.

El hantavirus, vinculado a excrementos de roedores, puede transmitirse entre personas y causar enfermedades respiratorias graves. No tiene tratamiento específico. El caso recuerda la muerte de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, el año pasado en Nuevo México.