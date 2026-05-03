“El diablo viste a la moda 2” contrató a una ilustradora real para crear un meme con estética de IA

En una época marcada por el debate sobre el uso de inteligencia artificial en la industria audiovisual, El diablo viste a la moda 2 llamó la atención por una decisión creativa poco habitual.

¿Cuál? Contratar a una artista humana para realizar una imagen que, dentro de la película, debía parecer generada por IA.

La obra aparece como parte de una secuencia vinculada a Miranda Priestly, el personaje interpretado por Meryl Streep.

La escena en cuestión muestra a la editora de Runway enfrentando críticas en internet después de una cuestionada decisión editorial.

Tras el caos, es en aquel mismo contexto que comienzan a circular memes y GIFs en su contra; entre ellos, una imagen con estética de inteligencia artificial en la que Priestly aparece como trabajadora de una cadena de comida rápida.

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Aunque el recurso visual simulaba haber sido creado con IA, la autora fue Alexis Franklin, ilustradora que compartió en redes sociales un video con el proceso de creación.

El encargo vino del director David Frankel, quien también volvió para dirigir la secuela.

“Me pidieron pintar esto a solicitud de David Frankel para El diablo viste a la moda 2”, escribió Franklin en Instagram.

Franklin agregó: “Absolutamente sin faltarle el respeto a la reina Meryl, pero esto es algo que habría pintado en mi tiempo libre, así que cuando me pidieron hacerlo, fue nada más que divertido”.

La imagen juega con la frase en inglés “Would you like some lies with that?”, una variación de la expresión habitual en locales de comida rápida “Would you like some fries with that?” (“¿Quiere agregar papas fritas?”).

En el meme, fries (“papas fritas”) es reemplazado por lies (“mentiras”), en pro de reforzar el tono de burla contra Miranda Priestly dentro de la escena.

Franklin también publicó el trabajo en X, donde explicó que había recibido comentarios de alivio al revelar que el meme no fue generado por una herramienta automática.

“Publiqué esto en Instagram ayer y me inundaron los comentarios de alivio porque esta imagen en El diablo viste a la moda 2 fue creado por una persona real (yo), así que pensé en publicarlo también aquí, porque creo que estas compañías deberían recibir reconocimiento cuando contratan a un artista”, escribió.

I posted this on Instagram yesterday and got flooded with comments of relief that this gag in The Devil Wears Prada 2 was created by an actual human (me), so I figured I’d also post it here because I think these companies should get their flowers when they hire an artist. pic.twitter.com/NmEvU8NzNo — Alexis Franklin (@alexisvicki) May 2, 2026

El diablo viste a la moda 2 se estrenó a nivel mundial el 1 de mayo de 2026 y reúne al elenco principal de la película original: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

La producción también marca el regreso de Frankel como director y de Aline Brosh McKenna como guionista y productora ejecutiva.