Meteorología emite aviso por precipitaciones en cinco regiones del sur del país: ¿Qué zonas afectará y cuándo?

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos por probabilidad de lluvias para el sur del país.
Se trata de “precipitaciones normales a moderadas” que afectarán a cinco regiones de la zona sur: Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y Biobío.
¿Qué zonas del sur tendrán precipitaciones?
El primer aviso es por lluvias que ocurrirán entre la mañana del martes 5 y la mañana del miércoles 6 de mayo en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
Región del Maule
- Litoral: 25-35 mm (miércoles).
- Cordillera Costa: 25-35 mm (miércoles).
- Valle: 25-35 mm (miércoles).
- Precordillera: 30-40 mm (miércoles).
- Cordillera: 30-40 mm (miércoles).
Región de Ñuble
- Litoral: 35-45 mm (martes).
- Cordillera Costa: 30-40 mm (martes).
- Valle: 30-40 mm (martes).
- Precordillera: 30-50 mm (martes).
- Cordillera: 30-50 mm (martes).
Región del Biobío
- Litoral: 35-45 mm (martes 5).
- Cordillera Costa: 40-50 mm (martes 5).
- Valle: 30-40 mm (martes 5).
- Precordillera: 30-50 mm (martes 5).
- Cordillera: 30-45 mm (martes 5).
El segundo aviso es por precipitaciones “en corto período de tiempo“, que ocurrirán entre la tarde del martes 5 y la madrugada del miércoles 6 de mayo en La Araucanía y Los Ríos.
Región de La Araucanía
- Valle: 25-45 mm.
- Precordillera: 30-45 mm.
- Cordillera: 30-40 mm.
Región de Los Ríos
- Litoral: 30-50 mm.
- Cordillera Costa: 30-50 mm.
- Valle: 30-50 mm.
- Precordillera: 30-55 mm.
- Cordillera: 30-50 mm.
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