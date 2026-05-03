Meteorología emite aviso por precipitaciones en cinco regiones del sur del país: ¿Qué zonas afectará y cuándo?

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos por probabilidad de lluvias para el sur del país.

Se trata de “precipitaciones normales a moderadas” que afectarán a cinco regiones de la zona sur: Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y Biobío.

¿Qué zonas del sur tendrán precipitaciones?

El primer aviso es por lluvias que ocurrirán entre la mañana del martes 5 y la mañana del miércoles 6 de mayo en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Región del Maule

Litoral: 25-35 mm (miércoles).

(miércoles). Cordillera Costa: 25-35 mm (miércoles).

(miércoles). Valle: 25-35 mm (miércoles).

(miércoles). Precordillera: 30-40 mm (miércoles).

(miércoles). Cordillera: 30-40 mm (miércoles).

Región de Ñuble

Litoral: 35-45 mm (martes).

(martes). Cordillera Costa: 30-40 mm (martes).

(martes). Valle: 30-40 mm (martes).

(martes). Precordillera: 30-50 mm (martes).

(martes). Cordillera: 30-50 mm (martes).

Región del Biobío

Litoral: 35-45 mm (martes 5).

(martes 5). Cordillera Costa: 40-50 mm (martes 5).

(martes 5). Valle: 30-40 mm (martes 5).

(martes 5). Precordillera: 30-50 mm (martes 5).

(martes 5). Cordillera: 30-45 mm (martes 5).

El segundo aviso es por precipitaciones “en corto período de tiempo“, que ocurrirán entre la tarde del martes 5 y la madrugada del miércoles 6 de mayo en La Araucanía y Los Ríos.

Región de La Araucanía

Valle: 25-45 mm .

. Precordillera: 30-45 mm .

. Cordillera: 30-40 mm.

Región de Los Ríos