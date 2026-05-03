Alfredo Zamudio y el diálogo en La Araucanía: “El mundo político no participa” en los encuentros

El exdirector del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, Alfredo Zamudio, abordó los desafíos para construir acuerdos en el país y advirtió sobre la ausencia de las autoridades en las instancias de entendimiento desarrolladas en la macrozona sur. En conversación con el programa Influyentes de CNN Chile, el experto profundizó en los más de 80 talleres realizados en La Araucanía y apuntó directamente a la falta de voluntad del sector público.

“En los talleres que nosotros hemos visto, se logran conocer, se logran escuchar, pero ¿quiénes son los grandes ausentes en estos encuentros? Es el mundo político. El mundo político no participa”, aseguró Zamudio. En esa línea, el mediador chileno radicado en Noruega enfatizó que “la falta de tiempo para el mundo político yo creo que es clave”, haciendo un llamado a invitar a los representantes del Estado a tener “conversaciones tranquilas” para entender las heridas y raíces de la violencia.

El diagnóstico de Zamudio surge a partir de un estudio del Centro Nansen que revela una profunda resistencia institucional al diálogo. Según detalló en la entrevista, si bien el 94% de los participantes de los talleres en La Araucanía afirma haber utilizado alguna de las herramientas aprendidas, existen enormes barreras estructurales. “Encontramos que muchas instituciones y mi jefatura, mis jefes, no tenían tiempo. Y 61% se resisten al cambio”, detalló, concluyendo que “es una herramienta útil, funciona, pero la gente no se da tiempo y no quiere cambiar”.

Frente a la polarización que enfrenta el país tras el estallido social y los fallidos procesos constitucionales, Zamudio desestimó que la división sea el problema central. “No es que la polarización en sí sea un problema, sino es cómo no logramos hablar de lo que nos divide”, explicó. Por ello, interpeló directamente a las autoridades, advirtiendo que “si tenemos (…) mucha gente que se siente al margen de quienes están proponiendo ideas, tenemos nosotros (…) una obligación ética y una oportunidad de decirle al mundo político, véngase para acá”. “Un buen líder político es quien le presta atención al pueblo que representa constantemente”, sentenció.