Doble premio Pulitzer Andrea Elliott en Chile: “La gente pobre está siempre trabajando, de día y de noche”

La destacada periodista estadounidense-chilena y doble ganadora del premio Pulitzer, Andrea Elliott, presentó en Chile su aclamado libro “Niña Invisible”, una profunda inmersión de nueve años en la vida de una menor que creció en la pobreza en Estados Unidos. Durante su paso por Influyentes de CNN Chile, la autora desmitificó los estigmas asociados a la vulnerabilidad social y alertó sobre las complejas amenazas que enfrenta el periodismo en la actualidad.

Elliott cuestionó duramente la visión predominante sobre la precariedad económica, asegurando que “siempre en la opinión pública hay una tendencia de mirar a la gente pobre como culpable, culpable de sus propias circunstancias”. Tras pasar casi una década documentando a la familia de Dasani Coates, la investigadora derribó el cliché de que las personas vulnerables prefieren no esforzarse. “Si uno pasa solamente una semana con una familia tan pobre como esta, lo que tú ves es que la gente pobre están siempre trabajando, están trabajando día y noche”, afirmó en CNN Chile, agregando que lidiar permanentemente con la burocracia para sobrevivir “es un trabajo full time y nadie quiere ese trabajo”.

La autora también criticó las políticas públicas que separan a los menores de sus padres por no cumplir con las exigencias del sistema social. “Escribir de un niño es escribir de sus padres y no solamente eso, escribir de los padres es escribir de niños invisibles adentro de los padres”, reflexionó Elliott. A su juicio, las autoridades que diseñan estas medidas ignoran que “la familia es su propio sistema, su propio programa que necesita inversión”.

En su rol como figura estelar del periodismo investigativo norteamericano, Elliott se refirió al crítico momento que vive la prensa mundial debido a la irrupción de la inteligencia artificial y el autoritarismo. “Es como vivir en una guerra con batallas en cada frente donde mires”, graficó. No obstante, se mostró optimista respecto a la insustituibilidad del reporteo en terreno. “El ser humano necesita cuentos, necesita conexión, necesita saber lo que está pasando en las vidas de otro ser humano y eso no va a cambiar. Y yo no creo que hay una máquina que pueda hacer lo que yo hago”, concluyó