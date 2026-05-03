Hombre queda formalizado por amenaza de bomba durante audiencia en tribunal de Linares

Un hombre fue formalizado luego de amenazar con portar una bomba durante una audiencia en un tribunal de Linares, en la Región del Maule.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una audiencia judicial, lo que provocó alarma entre las personas que se encontraban en el recinto, según informó La Tercera.

Tras la situación, la Fiscalía decidió formalizar al imputado por el delito de atentado contra la autoridad.

La fiscal de Linares, Carmen Gloria Camaño, sostuvo que el Ministerio Público consideró el caso como un hecho de gravedad debido al impacto que generó en el normal desarrollo de la audiencia.

Al respecto, señaló que a la Fiscalía “le parece de la mayor gravedad este hecho, por cuanto perturba gravemente el orden de las audiencias que se están realizando y generando una gran conmoción y alarma en todas las personas que se encontraban en ese momento presentes en el tribunal”.

De acuerdo con el mismo reporte, el tribunal acogió dos de las tres medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y fijó un plazo de investigación de dos meses.

Por el momento, no se han informado públicamente mayores antecedentes sobre la identidad del imputado, las medidas cautelares específicas decretadas ni si se activaron protocolos de evacuación o revisión del recinto tras la amenaza.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, que deberá reunir antecedentes para establecer las circunstancias en que se produjo la amenaza y sus eventuales efectos en el desarrollo de la audiencia judicial.