Trump ordena ayudar a buques varados en el estrecho de Ormuz y califica de “muy positivas” las conversaciones con Irán

(EFE) – El presidente Donald Trump informó este domingo que varios países, la mayoría no involucrados directamente en la guerra en Oriente Medio, pidieron asistencia para liberar sus buques atrapados en el estrecho de Ormuz.

“He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura” , escribió en Truth Social. Los países señalaron que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación.

Diálogo en marcha pese a tensiones previas

Trump también se refirió por primera vez en términos positivos a las negociaciones que sus enviados mantienen con Irán, mencionando “conversaciones muy positivas” . El anuncio ocurre después de que el mandatario calificara como insatisfactoria la tercera oferta de paz presentada por Teherán.

La Casa Blanca no entregó detalles sobre los países beneficiados ni el número de embarcaciones involucradas. Las gestiones se suman a los esfuerzos diplomáticos por destrabar el conflicto que mantiene cerrado el estratégico paso marítimo.