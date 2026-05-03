Jannik Sinner logra marca histórica en Madrid, pero evita compararse con Nadal, Federer y Djokovic: “Hicieron algo increíble”

Jannik Sinner volvió a marcar un hito en el circuito ATP.

El tenista italiano ganó este domingo su primer título en el Mutua Madrid Open tras vencer a Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 en la final disputada en la Caja Mágica.

Con este resultado, el número uno del mundo sumó su quinto título consecutivo en torneos Masters 1000, una marca inédita en el circuito. Antes de Madrid, Sinner había ganado París-Bercy, Indian Wells, Miami y Montecarlo, según informó la ATP.

Pese al registro, el italiano evitó compararse con Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, tres de los nombres más importantes en la historia del tenis.

“Significa mucho para mí. No puedo compararme con Rafa, Roger o Novak, porque lo que hicieron es algo increíble. No juego para estos récords, lo hago por mí mismo, por mi equipo, mi familia… Ellos, con el éxito que he tenido, nunca han cambiado. Me siento muy cómodo en torno a ellos. Son grandes números que llevan detrás mucho sacrificio y disciplina”, declaró tras la final, según consignó Cadena SER.

La ATP también recogió una versión de sus declaraciones en inglés, donde Sinner insistió en que no juega para perseguir marcas.

“No juego para otros récords. Como dije, lo que hicieron otros jugadores en el pasado, y lo que Novak todavía está haciendo, es algo increíble. No puedo compararme con ellos”, señaló.

El triunfo en Madrid amplía el dominio del italiano en los Masters 1000.

De acuerdo con la ATP, Sinner solo ha cedido dos sets en los 27 partidos que forman parte de su actual racha ganadora en esa categoría.

Consultado por la final ante Zverev, Sinner valoró el nivel mostrado en el partido, aunque evitó instalar una diferencia definitiva con el resto del circuito.

“Es duro de decir. Algunas veces tienes buenos días y otros malos. Tienes que hacer muchos cambios porque los torneos son muy duros y luego tienes que aumentar el nivel. Hoy hice una gran labor, muy sólido y sacando muy bien. No me gusta compararme con otros tenistas; trato de dar lo mejor. Cada día es diferente”, afirmó.

El italiano también fue consultado por los partidos más complejos durante su serie de títulos consecutivos. En esa respuesta, remarcó que la competencia puede cambiar de una semana a otra.

“Las cosas pueden cambiar constantemente porque hay grandes jugadores en el circuito. Ellos tratan de superarte y eso es una presión para mí. Djokovic me ganó en Australia jugando un tenis increíble, por ejemplo. No puedo predecir qué pasará y cómo llegaré física y mentalmente a los grandes torneos. Trataré de poner mi cuerpo lo mejor posible porque yo también puedo tener días malos”, sostuvo.

Sinner, de 24 años, llegará al próximo tramo de la temporada sobre arcilla con un nuevo título y con mayor distancia en el ranking ATP.

Tras su victoria en Madrid, el italiano sumará 1.000 puntos más en la clasificación.

Sobre su calendario inmediato, el tenista dijo que físicamente se encuentra en condiciones de competir, aunque remarcó la necesidad de recuperarse tras una seguidilla de torneos exigentes.

“Jugar la final es muy especial. Quiero disfrutar esto y no quiero pensar en el futuro. Físicamente estoy bien, no hay razones por las que no jugar en Roma, pero al mismo tiempo quiero disfrutar de esto. Han sido torneos muy largos, empezando por Indian Wells. Quiero recuperarme mentalmente”, expresó.