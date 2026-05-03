Encuesta Cadem: Baja percepción de alza de delincuencia y aprobación presidencial se mantiene en 39%

La última encuesta Plaza Pública Cadem muestra cambios en la percepción ciudadana sobre seguridad y una estabilización en la evaluación del gobierno.
Un 78% de los consultados considera que el crimen organizado constituye el principal problema del país, mientras que un 67% cree que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia.
Mejora en percepción de aumento delictual
El dato más llamativo es la caída en la percepción de que la delincuencia ha aumentado en los últimos dos meses: solo un 47% lo afirma, lo que representa una baja de 25 puntos respecto de agosto de 2025 y la mayor disminución desde 2014.
Un 45% (+25 puntos) opina que se mantiene igual y un 6% que ha disminuido. La percepción de mayor violencia también desciende a 59% (-30 puntos). Sin embargo, el temor a ser víctima de un delito se mantiene alto en 70% .
⭕ #Cadem La percepción de que la delincuencia ha aumentado en los dos últimos meses cae de manera significativa a 47%, 25 puntos menos que en agosto del 2025, siendo la baja más importante desde 2014.#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/UjbWwtTJUP
— Cadem_cl (@Cadem_cl) May 3, 2026
Evaluación del Presidente Kast
En cuanto a la gestión del presidente José Antonio Kast, un 39% aprueba (-1 punto) y un 57% desaprueba, sin cambios respecto a la medición anterior.
Los atributos más valorados del mandatario son responsabilidad (47%), valentía (46%) y autoridad (45%). Los menos reconocidos son carisma (36%), cercanía (33%) y empatía (32%).
📉 #Cadem En la primera semana de mayo, 39% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente Kast y 57% la desaprueba, sin cambios respecto a la última medición
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— Cadem_cl (@Cadem_cl) May 4, 2026
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