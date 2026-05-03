Gustavo Gatica y su vida como diputado: “He logrado transformar el dolor en una energía que quiere construir”

En un nuevo espacio de conversación, el diputado independiente por el cupo del Partido Comunista de Chile (PC), Gustavo Gatica Villarroel, recibió a CNN Chile en su nuevo hogar para abordar los cambios en su vida personal y profesional tras asumir su cargo parlamentario en marzo. El psicólogo de 28 años, quien obtuvo la segunda mayoría nacional con más de 94 mil votos, reflexionó sobre el significado de su elección y su rol en el Poder Legislativo.

Consultado sobre si esperaba tal nivel de respaldo ciudadano, el parlamentario señaló que los pronósticos internos apuntaban a una cifra menor. “No, yo no esperaba tanta votación. Terminamos sacando 94.000 y siendo la segunda mayoría nacional. Esa votación refleja un trabajo bien hecho en campaña y que hubo personas que votaron por mi historia, por lo que a mí me pasó el año 2019”, afirmó.

Respecto a su motivación para ingresar a la política activa, el legislador recordó su paso como psicólogo en una defensoría penal de víctimas en Estación Central. “Conocí una realidad que uno conoce por la tele en general, pero vivenciarla… atendí a muchas mujeres cuyas parejas habían sido asesinadas, mamás con hijos en la drogadicción. Sentía que quería aportar más e incidir un poco más en cambiar este sistema”, explicó.

Convivencia en el hemiciclo y accesibilidad

Gatica también se refirió a la dinámica humana dentro del Congreso de Chile y su relación con sectores de oposición, mencionando el caso de la diputada Javiera Rodríguez y su performance con la consigna “Chao pensiones de gracia” el día de la asunción. El parlamentario reveló que entabló un diálogo directo con ella: “Le ofrecí el espacio para que nos juntáramos a tomarnos un café. Yo le expresé que ella ahora es diputada y que tiene las formas y los medios para plantear temas, que ya no es necesario hacer performance”.

En materia de infraestructura, el diputado destacó la disposición del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, para mejorar la accesibilidad del edificio. “Se han puesto baldosas podotáctiles en el piso y pedí que los ascensores digan en qué piso estamos”, detalló, valorando también el apoyo constante de su asistente parlamentario, Matías.

Críticas a la reforma tributaria e indultos

En el ámbito legislativo, el representante del PC expresó su preocupación por el rumbo de los proyectos del Ejecutivo, particularmente en lo que denomina el plan de Reconstrucción Nacional. “Este proyecto en realidad es una reforma tributaria. Busca bajar los impuestos en el caso de las empresas de 27% a 23% y todos esos recortes vienen sin una compensación. Eso me parece grave”, advirtió.

Sobre la facultad de indulto presidencial y las declaraciones del presidente José Antonio Kast respecto a evaluar beneficios para uniformados condenados, el diputado fue tajante: “Me parece que esta facultad huele a monarquía. Me huele como al rey pasando por los demás poderes. Es una facultad que deberíamos dejar en el pasado. Presentamos una moción para derogarla”.

Cierre de un círculo judicial

Finalmente, Gustavo Gatica abordó su proceso personal tras la condena de Claudio Crespo, exoficial de Carabineros de Chile. “Tuve que hacer el ejercicio no de perdonar, porque para que hubiera perdón tendría que haber arrepentimiento, pero sí de lograr soltar ese momento de mi vida”, confesó.

Agregó que la acreditación judicial del autor de los disparos fue fundamental para su tranquilidad. “Cuando se acredita judicialmente que él fue la persona que disparó, algo también terminó de cerrarse. Soy muy feliz y he logrado transformar ese dolor en una energía que quiere construir”, concluyó.