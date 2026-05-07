Nueva arista del Caso Audios: Fijan audiencia de formalización contra Verónica Sabaj y Luis Hermosilla

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de formalización de la investigación contra la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y el abogado Luis Hermosilla, en una nueva arista del denominado Caso Audios.

De acuerdo con la resolución judicial, dictada el martes, la audiencia se llevará a cabo el próximo 8 de junio, a las 09:00 horas.

La resolución también advierte que, en caso de no comparecer injustificadamente, los imputados podrían ser conducidos por la fuerza pública a presencia judicial y quedar obligados al pago de las costas que se generen.

¿Qué contempla el Caso Audios?

La arista Sabaj se suma a una serie de investigaciones abiertas tras la incautación y análisis del teléfono de Luis Hermosilla, uno de los ejes del Caso Audios.

Reportajes de CIPER revelaron conversaciones entre Sabaj y Hermosilla en las que se abordaron gestiones relacionadas con la nominación de la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, además de intercambios sobre información reservada y estrategias procesales.

CIPER informó haber tenido acceso a chats entre ambos desde marzo de 2020 hasta octubre de 2023, antecedentes que también formaron parte del proceso disciplinario que terminó con la salida de Sabaj del Poder Judicial.

El Caso Audios, en tanto, se originó tras la difusión de una conversación en la que Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada María Leonarda Villalobos hablaban de presuntos pagos a funcionarios públicos.

La arista Sabaj del Caso Audios: ¿Qué pasó?

La formalización se enmarca en la investigación penal derivada de los vínculos entre Sabaj y Hermosilla, revelados a partir de conversaciones de WhatsApp incorporadas a distintas indagatorias.

La exministra fue removida de su cargo por la Corte Suprema en septiembre de 2025, luego de que el máximo tribunal concluyera que su conducta afectó principios que rigen la función judicial, como independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia.

En esa oportunidad, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, comunicó que Sabaj no había tenido “un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones” y, por ello, se acordó su remoción como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En paralelo, el Ministerio Público avanzó en una investigación penal que apunta a eventuales gestiones irregulares vinculadas a causas judiciales, nombramientos y entrega de información reservada.

En enero de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada contra Sabaj, paso procesal necesario para que una jueza o exjueza pueda ser formalizada por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) también presentó una querella criminal contra Sabaj y Hermosilla.

La acción apuntó a la exministra como presunta autora de delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial, y al abogado como presunto autor de soborno.

El organismo también afirmó que los hechos comenzaron mientras Sabaj ejercía como jueza del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y se encontraba en su proceso de postulación a la Corte de Apelaciones de Santiago.