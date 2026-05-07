Parisi llega a reunión con Quiroz tras quiebre por megarreforma: “Si se recupera el acuerdo” se debería “poder avanzar”

Minutos después de las 10:45 horas, el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, llegó hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda para reunirse con el titular de la cartera, Jorge Quiroz.

Esto, en el marco del quiebre de la colectividad con el gobierno por el proyecto de reconstrucción nacional, también denominado como megarreforma.

“A nosotros nos interesa la clase media y por eso estamos preocupados”, afirmó a la prensa. Consultado sobre cuál es la “línea roja” para revertir la situación, Parisi respondió que es “mantener los acuerdos”.

Según dijo, se recibió un documento por parte de Hacienda, el cual “claramente está por debajo de las expectativas”.

Así, insistió en que se busca “que se mantenga el acuerdo pactado”.

“Si se recupera el acuerdo, claramente voy a luchar para que… Acuérdense, los diputados son los que toman la decisión, yo solamente soy el vehículo, pero claramente si se vuelve a foja cero con lo que habíamos acordado, deberíamos poder avanzar”, sostuvo.

Previo a su ingreso a la cita, volvió a recalcar que los 13 votos de los parlamentarios PDG van a rechazar lo que envió Hacienda, aunque “si se corrige, por supuesto, van a estar los votos, estoy seguro de aquello, yo voy a luchar por aquello”.