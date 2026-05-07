Senadora Fabiola Campillai sufrió accidente de tránsito mientras se dirigía a actividad en Cerro Navia

La senadora Fabiola Campillai sufrió un accidente de tránsito este jueves en Cerro Navia (Región Metropolitana).
De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Río Baker y Araucanía, donde el auto de la parlamentaria habría colisionado con otro vehículo.
“Como ya es de conocimiento público, la senadora Fabiola Campillai sufrió un accidente de trayecto mientras se dirigía a una actividad en la comuna de Cerro Navia”, se informó en un comunicado.
La parlamentaria y sus trabajadores están “siendo evaluados, realizando la constatación de lesiones correspondiente, así como de todas las personas afectadas” por el siniestro.
Su equipo comunicó que se informará oportunamente el estado de salud de Campillai, así como su evolución.
Comunicado de prensa. pic.twitter.com/lvXy6q6Jp3
— Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) May 7, 2026
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