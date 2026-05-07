Alex Anwandter habilita nuevas entradas para su concierto de 20 años en el Movistar Arena

Alex Anwandter habilitará nuevas entradas para su concierto en Movistar Arena, luego de que la primera disponibilidad de tickets se agotara en pocas horas.

Las nuevas localidades, en tanto, estarán disponibles desde este viernes 8 de mayo a las 10:00 horas a través de Puntoticket.

Un recorrido por 20 años de carrera

La presentación está programada para el sábado 29 de agosto, a las 21:00 horas, y marcará un repaso por las distintas etapas de su trayectoria musical.

Andwanter comenzó a consolidarse en la escena chilena durante los años 2000 con Teleradio Donoso, banda con la que alcanzó notoriedad dentro del pop local.

Tras esa etapa, el músico desarrolló el proyecto Odisea y luego una carrera solista marcada por discos como Rebeldes, Amiga y El diablo en el cuerpo, además de una presencia constante en festivales y escenarios nacionales.

Para este concierto, también se contempla la participación de artistas invitados y colaboradores vinculados a distintos momentos de su carrera.