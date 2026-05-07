Ministra Steinert dice estar “muy tranquila” ante informe de Contraloría por caso de alta funcionaria de la PDI

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, afirmó estar “muy tranquila” ante el informe que prepara la Contraloría por el caso del despido de una alta funcionaria de la Policía de Investigaciones.

En entrevista con Radio Infinita, la secretaria de Estado fue consultada por el eventual contenido del documento del ente contralor y descartó que el episodio haya afectado su vínculo con la institución policial.

“Mire, yo estoy muy tranquila. Esa fue una decisión institucional”, sostuvo Steinert.

¿Qué dijo la ministra Steinert sobre la PDI?

La ministra aseguró que mantiene una relación fluida con el director general de la PDI y remarcó que existe coordinación permanente entre ambas autoridades.

“La relación con el director general nunca ha tenido ningún problema, al contrario, nos comunicamos todos los días. Ahora prácticamente por lo menos tres veces al día, cuatro veces, es mucho”, señaló.

En esa línea, Steinert destacó que el trabajo con la institución ha sido “bien intenso” y coordinado, por lo que dijo no advertir conflictos derivados del caso.

“Es un trabajo bien intenso el que tenemos coordinado los dos y no veo ningún problema”, agregó.

De todos modos, la ministra sostuvo que esperará el pronunciamiento formal de Contraloría y que acatará lo que resuelva el organismo. “Ahora, si el informe viene mal, bueno, yo soy una mujer muy respetuosa del derecho”, afirmó.

El despliegue en terreno como sello de gestión

En la misma entrevista, Steinert también fue consultada por su despliegue en regiones y su presencia junto a las policías, en medio de la presión pública por la agenda de seguridad.

La ministra aseguró que esa línea de trabajo se mantendrá durante su gestión. “Siempre, no solamente este año. Yo creo que la forma de ver realmente lo que está pasando en nuestro país es en terreno, no desde el escritorio”, sostuvo.

Finalmente, la titular de Seguridad entregó un mensaje a la ciudadanía y afirmó que buscará mantener presencia directa en los territorios.

“Voy a estar allá, y que cualquier cosa que sientan que sea relevante decirme, que lo digan con toda tranquilidad”, cerró.