EE.UU. acusa a Irán de cobrar peajes “ilegales” en el estrecho de Ormuz y presenta resolución en la ONU

(EFE) – El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, acusó este jueves a Irán de imponer peajes “ilegales” a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz a través de la recién creada Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA).

En una comparecencia ante el Consejo de Seguridad, Waltz presentó un proyecto de resolución -redactado junto a Baréin y con el respaldo de Kuwait, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos- para garantizar la libertad de navegación en la vital vía marítima.

Denuncias y antecedentes de veto

El diplomático estadounidense calificó la exigencia iraní de registro y pago como “inaceptable, inmoral e ilegal” conforme al derecho internacional, y advirtió que estas acciones sientan “un precedente muy peligroso para el comercio mundial” . Waltz recordó que la colocación de minas y el bloqueo del estrecho constituyen violaciones flagrantes.

Una resolución similar presentada a principios de abril por países del Golfo fue vetada por China y Rusia, que la consideraron “cortoplacista” y no “objetiva”. El embajador no quiso adelantar la fecha de votación del nuevo texto. La PGSA fue anunciada esta semana por medios estatales iraníes.