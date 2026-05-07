Hayley Williams anuncia concierto en Chile con su gira solista para fines de 2026: Fecha, entradas y lugar

Hayley Williams, vocalista de Paramore, anunció un concierto en Chile como parte de la expansión de su gira solista The Hayley Williams Show, que también contempla presentaciones en Norteamérica, Latinoamérica y Puerto Rico.

El show en el país forma parte del tramo latinoamericano del tour, en el que la artista estará acompañada por la cantautora estadounidense Annie DiRusso.

La preventa para fans comenzará el 12 de mayo a las 10:00 horas, mientras que la venta general se iniciará el 14 de mayo a la misma hora, según la información difundida por la producción.

Antes de esa instancia, se habilitará un registro para acceder a la preventa verificada HW HQ, disponible desde este jueves 7 de mayo a las 16:00 horas en el sitio oficial de la artista.

La gira también contempla un aporte asociado a la venta de entradas. En Norteamérica, un dólar por cada ticket vendido será destinado a REVERB y Support+Feed.

En Latinoamérica, el equivalente en moneda local de un dólar por entrada irá a iniciativas vinculadas al acceso a alimentos y la protección climática, según informó la organización del tour.

La nueva etapa de The Hayley Williams Show llega después de una serie de presentaciones con entradas agotadas en recintos de Estados Unidos, Reino Unido y Europa.

Para esta expansión, el espectáculo incluirá material de los tres álbumes solistas de Williams, además de canciones que no habían formado parte del recorrido anterior.

Durante los últimos meses, la cantante ha presentado en vivo Ego Death At A Bachelorette Party, su álbum más reciente.

El disco fue editado a través de Post Atlantic Records, sello creado por la propia artista, con distribución de Secretly Distribution.

El proyecto también recibió cuatro nominaciones en la 68° edición de los Premios Grammy: Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Interpretación de Música Alternativa por Parachute, Mejor Interpretación de Rock por Mirtazapine y Mejor Canción de Rock por Glum.